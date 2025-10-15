Un rival histórico de Argentina podría perderse la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina podría perder de cara al 2026 a uno de sus rivales más habituales en la Copa del Mundo. Se trata de Nigeria, a quien enfrentó en la Fase de Grupos de Estados Unidos 1994, de Corea y Japón 2002, de Sudáfrica 2010, de Brasil 2014 y de Rusia 2018 (es, por debajo de Alemania y Países Bajos, el seleccionado al que más veces enfrentó en la historia del Mundial).

Resulta que el combinado africano, con 17 puntos, quedó segundo en el Grupo C de las Eliminatorias de la CAF por detrás de Sudáfrica (clasificado). De esta manera, apenas pudo rascar un lugar en el repechaje de su continente gracias al 4 a 0 que le propinó a Benin este martes 14 de octubre en el Godswill Akpabio International Stadium de la ciudad nigeriana de Uyo.

Con ese resultado abultado, se metió por diferencia de un gol a la repesca, en donde ahora se enfrentará a Gabón, el mejor segundo del certamen clasificatorio para la Copa del Mundo 2026. Pero eso no es todo, porque si gana su cruce, luego deberá medirse al ganador del duelo que protagonizarán Camerún y Congo.

Si llega a ser el ganador de estos dos duelos, recién ahí peleará por un cupo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el Torneo Clasificatorio Internacional que la FIFA tiene pautado desarrollar en el mes de marzo con el resto de representantes, en la misma situación que Nigeria, de las otras confederaciones.

Por cierto, los únicos seleccionados confirmados para el Repechaje Internacional son: Bolivia, por haberse ubicado séptimo en las Eliminatorias de la Conmebol, y Nueva Caledonia, finalista de la tercera ronda de las Eliminatorias de la OFC. Resta esperar por un desempate entre Emiratos Árabes e Irak (AFC) y por los dos mejores segundos de la tercera ronda de las Eliminatorias de la Concacaf.

Las 28 selecciones que ya están clasificadas a la Copa del Mundo 2026

AFC (Confederación Asiática de Fútbol):

Arabia Saudita

Australia

Qatar

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania

Uzbekistán

CAF (Confederación Africana de Fútbol):

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

CONCACAF (Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe):

Canadá

Estados Unidos

México

CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol):

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía):

Nueva Zelanda

UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol):

Inglaterra

