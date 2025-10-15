La Selección de Italia consiguió tres puntos valiosísimos en las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Derrotó 3 a 0 a Israel y de esa manera se ubica segunda en el Grupo I con 15 unidades, asegurando así, por lo menos, su cupo en el Repechaje, con la esperanza de que en las últimas dos fechas pueda superar a Noruega, líder de la zona con 18 que por el momento se está quedando con el pasaje directo.

Y quien fue altamente responsable de que la Azzurra se hiciera con el triunfo fue Mateo Retegui, que marcó dos de los tres tantos del equipo que comanda Gennaro Gattuso. Ya son 5 los gritos del exatacante de Boca, Talleres, Estudiantes y Tigres, entre otros, cifra que le sirve para colocarse en el cuarto lugar de la tabla de goleadores del certamen.

Pero no solo eso, el doblete que registró le significó al nacido en San Fernando pegar un salto importante en la clasificación histórica de goleadores de la Selección de Italia. Ya está en el puesto 30, superando de esta manera, entre tantos otros, a Francesco Totti (9) y a Antonio Cassano (10). Y en ese mismo sentido, con el gol que le anotó a Estonia el sábado pasado también dejó atrás a Omar Sívori (8).

Ahora, el otro nombre pesado que se le asoma a Mateo Retegui en el horizonte es el de Andrea Pirlo, que se ubica en el escalón número 25 con 13 gritos. Por cierto, los líderes de esta estadística son Luigi Riva con 35 goles y Giuseppe Meazza con 33 (en el medio también fulgura el rosarino Julio Libonatti con 15 anotaciones).

Los goles de Mateo Retegui en la Selección de Italia

Mateo Retegui exhibe 11 tantos en 24 partidos disputados. Los primeros dos fueron en sus dos primeras presentaciones en marzo del 2023. Uno contra Inglaterra y el otro vs. Malta, ambos por las Eliminatorias para la Eurocopa. Luego le marcó 2 a Venezuela en un amistoso en marzo del 2024, uno a Bélgica y otro a Israel en octubre del mismo año por la Liga de las Naciones de la UEFA; 3 a Estonia, 2 en septiembre y uno en octubre, y el reciente doblete a Israel, estos últimos por las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

Los próximos partidos de Italia por las Eliminatorias

Los dirigidos por Gennaro Gattuso se reagruparán en noviembre para los compromisos del jueves 13 y domingo 16 contra Moldavia y Noruega. El objetivo es ganar ambos partidos para especular con superar a los noruegos en la tabla de posiciones de su zona, quienes de momento le sacan una diferencia de 3 puntos y 16 goles a favor.

