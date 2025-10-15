La declaración de Lionel Scaloni sobre Nico Paz y Franco Mastantuono que ilusiona al Real Madrid

La doble fecha FIFA de octubre le sirvió a Lionel Scaloni para probar jugadores en pos de encontrar alternativas para la conformación del plantel que la Selección Argentina presentará el año que viene en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la cual intentará defender el título logrado en Qatar 2022.

Y al mismo tiempo, el entrenador develó, en la teoría y en la práctica, los nombres que serán los que encabecen el recambio que se vislumbra en el combinado albiceleste una vez culminada su participación en el certamen que se desenvolverá en suelo norteamericano (por ejemplo, Nicolás Otamendi, que ya dijo que se acabará su ciclo en la Selección tras el Mundial y, quizás, Lionel Messi, que dio a entender contra Venezuela en Buenos Aires que se acercaba su fin con la camiseta celeste y blanca).

Tales son los casos de Nico Paz y Franco Mastantuono (entre otros, como pueden ser Marcos Senesi; las novedades Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y José López, o los que no vienen siendo citados pero están en el radar como Valentín Carboni, Facundo Buonanotte y Matías Soulé), ambos con grandes chances de ser parte del grupo que irá a la Copa del Mundo 2026.

De hecho, el propio Lionel Scaloni lanzó una declaración sobre ellos en la conferencia de prensa post goleada 6 a 0 a Puerto Rico, respecto al lugar que piensan darles en la Selección Argentina, algo que fue escuchado con gran atención en el Real Madrid.

“Son jugadores importantes para nosotros. Los dos son zurdos, juegan en una posición parecida, aunque son de diferentes características. Seguimos probando. Son jóvenes que hoy por ahí no tienen sitio dentro del equipo titular, pero la idea es darle minutos. Seguramente puedan convivir en un futuro”, señaló el técnico argentino, a raíz de una dupla que también puede ser aprovechada por el Merengue, en caso de que ejecuten la claúsula de prioridad de recompra que firmó en la transferencia al Como 1907 a mediados del 2024.

Nico Paz aumenta su participación en la Selección Argentina, Franco Mastantuono tendrá su chance en noviembre

Por el lado de Nico Paz, la fecha FIFA de octubre le sirvió para registrar su primer partido como titular en la Selección Argentina. Fue ante Venezuela, duelo en el que además consumó 90 minutos de corridos. Además, ante Puerto Rico ingresó en el complemento y acumuló otros 32 minutos. De esta manera, aumentó su protagonismo en el equipo nacional, en el cual, hasta el momento, reflejaba 17 minutos vs. Bolivia, 14 contra Brasil, 57 ante Chile y 9 frente a Venezuela (todos por Eliminatorias).

En el caso de Franco Mastantuono, fue desafectado en la previa del duelo con la Vinotinto por una sobrecarga muscular. Se espera que en noviembre esté en condiciones para ser parte de los amistosos que de momento son ante Angola y Marruecos en sedes a confirmar en África.

