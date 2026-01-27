El jefe de Alpine valoró el rendimiento de Franco Colapinto en los tests de Barcelona: “Problemas menores”

La Fórmula 1 2026 está oficialmente en marcha; y si bien aún falta más de un mes para la primera competencia de la temporada, este lunes tuvieron lugar los primeros tests oficiales preparativos. En ellos, Franco Colapinto tomó contacto con la pista a bordo del flamante A526, el nuevo auto que tanto tiempo pasó diseñando Alpine.

Colapinto se quedó con el tercer mejor registro y provocó una bandera roja por una detención del coche. Sin embargo, nada de esto fue relevante para la escudería, que se enfocó en otros aspectos, tal y como lo hizo saber Steve Nielsen una vez terminada la sesión vespertina.

El jefe de equipo de Alpine dialogó con los medios y se refirió a la actuación de Colapinto, que registró 28 vueltas por la mañana y 32 por la tarde, con una hora y media de detención en el garage para evaluar el auto en el medio. “Fue un primer día típico de una sesión de pruebas, siguiendo distintos programas y comprobaciones de sistemas”, señaló Nielsen.

“Experimentamos algunos problemas menores; nos hicieron perder tiempo, pero son de esperar en un coche completamente nuevo“, destacó el jefe de equipo de Alpine, descartando cualquier fallo por parte del piloto argentino.

Franco Colapinto terminó el primer día de actividades en Barcelona. (X/@mensurdante)

“En esta clase de sesiones, la tarea principal es aprender y comprender. Por eso, hoy fue en gran medida una decisión meditada limitar parte de nuestro rodaje en ciertos momentos para asegurarnos de que nuestros sistemas y procesos funcionen correctamente”, completó.

Cómo siguen los tests de Barcelona para Alpine y Colapinto

Los tests de Barcelona duran cinco días, aunque los equipos tienen un máximo de tres presencias en pista. La del lunes fue la primera para Alpine, mientras que este martes decidió no participar. De acuerdo a la información provista por múltiples fuentes, la idea original era que Pierre Gasly sea el siguiente en subirse al A526 y que Paul Aron también tenga una sesión en su espalda. Hay tiempo hasta el viernes.

