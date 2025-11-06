Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 17

Mundial Sub 17 Qatar 2025: la atajada a lo Dibu Martínez del arquero de Argentina José Castelau

El arquero de la Selección Argentina Sub 17 fue clave para la victoria frente a Túnez.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
José Alberto Castelau tuvo una atajada que fue clave para que la Selección Argentina Sub 17 ganara frente a Túnez.
José Alberto Castelau tuvo una atajada que fue clave para que la Selección Argentina Sub 17 ganara frente a Túnez.

La Selección Argentina Sub 17 que comanda Diego Placente tuvo su segunda presentación en la Copa del Mundo de su categoría que se está disputando en la ciudad de Doha, Qatar. Tras vencer a Bélgica 3 a 2 en su debut, este jueves se midió a Túnez, en uno de los encuentros correspondientes a la segunda jornada del Grupo D.

Y tal como sucedió en la primera jornada, la Albiceleste, en un duelo muy trabajado, pudo imponerse a su rival, en este caso, por 1 a 0, gracias al tanto que marco el futbolista de Argentinos Juniors Facundo Jainikoski, a los 22 minutos del segundo tiempo.

Pero además, el que tuvo una actuación destacada fue José Alberto Castelau de Roa, el arquero nacido en Madrid, España, que milita en el Juvenil C del Real Madrid. Es que tuvo una intervención que fue clave para que la Selección Argentina Sub 17 pudiera mantener su arco en 0 y, en definitiva, conseguir los tres puntos.

Resulta que justo segundos antes del gol argentino, Castelau tuvo un mano a mano que hizo acordar a las mejores tapadas de Emiliano Martínez, el guardameta del combinado celeste y blanco mayor. Iban 21 minutos del complemento, cuando Fedi Tayechi, atacante tunecino, dentro del área, se sacó de encima a Santiago Espíndola, hizo pasar de largo a Simón Escobar y quedó de frente a la valla argentina para marcar el gol.

Tweet placeholder

No obstante, no contaba con la rápida reacción del arquerito argentino que despejó el peligro. Encima, en la contra, Jainikoski se abrió camino por el medio del campo de frente al área y con un remate cruzado anotó el 1 a 0 con el que sentenció el triunfo.

Publicidad
Tweet placeholder
Argentina le ganó a Túnez y clasificó a los 16avos de final del Mundial Sub 17

ver también

Argentina le ganó a Túnez y clasificó a los 16avos de final del Mundial Sub 17

Así están los bombos para la Copa del Mundo a un mes del sorteo que realizará la FIFA en Washington

ver también

Así están los bombos para la Copa del Mundo a un mes del sorteo que realizará la FIFA en Washington

Argentina ya está clasificada a los 16vos de Final del Mundial Sub 17 Qatar 2025

Con el triunfo 1 a 0 sobre Túnez, Argentina aseguró su lugar en los 16vos de Final de la Copa Mundial Sub 17 de Qatar 2025. Es líder de Grupo D con 6 unidades y definirá sus cifras este domingo 9 de noviembre en el compromiso por la última jornada de su zona frente a Fiji.

Vale recordar que el contrincante de la Albiceleste en la primera instancia de eliminación saldrá de una tabla general en la que el mejor primero se medirá al peor tercero (clasifican 8 terceros) y así sucesivamente.

Publicidad
germán carrara
Germán Carrara

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

    ggrova
    german garcía grova

    Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

    Lee también
    La clave táctica que piensa Gallardo para anular al Changuito Zeballos en el Superlcásico
    River Plate

    La clave táctica que piensa Gallardo para anular al Changuito Zeballos en el Superlcásico

    River hoy: el compromiso que asumió Quintero con Gallardo, posible XI para el Superclásico ante Boca y el pedido que aceptó Scaloni
    River Plate

    River hoy: el compromiso que asumió Quintero con Gallardo, posible XI para el Superclásico ante Boca y el pedido que aceptó Scaloni

    Con cambios en todas las líneas, Gallardo define el once de River para el Superclásico
    River Plate

    Con cambios en todas las líneas, Gallardo define el once de River para el Superclásico

    Boca hoy: habló Leandro Paredes, conflicto con Sebastián Villa y más
    Boca Juniors

    Boca hoy: habló Leandro Paredes, conflicto con Sebastián Villa y más

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo