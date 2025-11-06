La Selección Argentina Sub 17 que comanda Diego Placente tuvo su segunda presentación en la Copa del Mundo de su categoría que se está disputando en la ciudad de Doha, Qatar. Tras vencer a Bélgica 3 a 2 en su debut, este jueves se midió a Túnez, en uno de los encuentros correspondientes a la segunda jornada del Grupo D.

Y tal como sucedió en la primera jornada, la Albiceleste, en un duelo muy trabajado, pudo imponerse a su rival, en este caso, por 1 a 0, gracias al tanto que marco el futbolista de Argentinos Juniors Facundo Jainikoski, a los 22 minutos del segundo tiempo.

Pero además, el que tuvo una actuación destacada fue José Alberto Castelau de Roa, el arquero nacido en Madrid, España, que milita en el Juvenil C del Real Madrid. Es que tuvo una intervención que fue clave para que la Selección Argentina Sub 17 pudiera mantener su arco en 0 y, en definitiva, conseguir los tres puntos.

Resulta que justo segundos antes del gol argentino, Castelau tuvo un mano a mano que hizo acordar a las mejores tapadas de Emiliano Martínez, el guardameta del combinado celeste y blanco mayor. Iban 21 minutos del complemento, cuando Fedi Tayechi, atacante tunecino, dentro del área, se sacó de encima a Santiago Espíndola, hizo pasar de largo a Simón Escobar y quedó de frente a la valla argentina para marcar el gol.

No obstante, no contaba con la rápida reacción del arquerito argentino que despejó el peligro. Encima, en la contra, Jainikoski se abrió camino por el medio del campo de frente al área y con un remate cruzado anotó el 1 a 0 con el que sentenció el triunfo.

Argentina ya está clasificada a los 16vos de Final del Mundial Sub 17 Qatar 2025

Con el triunfo 1 a 0 sobre Túnez, Argentina aseguró su lugar en los 16vos de Final de la Copa Mundial Sub 17 de Qatar 2025. Es líder de Grupo D con 6 unidades y definirá sus cifras este domingo 9 de noviembre en el compromiso por la última jornada de su zona frente a Fiji.

Vale recordar que el contrincante de la Albiceleste en la primera instancia de eliminación saldrá de una tabla general en la que el mejor primero se medirá al peor tercero (clasifican 8 terceros) y así sucesivamente.

