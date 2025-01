Andy Roddick eligió al mejor entre Djokovic, Federer y Nadal: "Es muy simple"

Cuando el tenis estadounidense comenzaba a echar de menos la figura de Pete Sampras y a despedir a otra leyenda como Andre Agassi, la figura de Andy Roddick irrumpió en el circuito prometiendo dar continuidad a ese legado. No tardó en comenzar a pagar la expectativa, porque con apenas 21 años conquistó el US Open en 2003 y cerró el año como número uno del mundo.

Sin embargo, su predominio se vería interrumpido por la aparición de Roger Federer y Rafael Nadal, dos de los más grandes tenistas de la historia. Años después, también por Andy Murray, Novak Djokovic e incluso Juan Martín Del Potro, quien lo retiró tras derrotarlo en los octavos de final del US Open 2012, el día que cumplía 30 años.

Aunque solo quedó en su palmarés aquel título de Grand Slam de 2003, ganó un total de 32 torneos en el circuito y quedó en la historia como uno de los mejores sacadores de todos los tiempos. Cuando el análisis abarca todos los aspectos del juego, él mismo mostró tener un favorito y lo dejó claro cuando fue invitado a elegir entre Federer, Nadal y Djokovic.

“Siempre hay algo que se puede reclamar en contra de los números, según dicen algunos. Pero a las matemáticas no le importan los sentimientos de los aficionados ni el estado de vacunación de un jugador”, había ironizado Roddick hace algunos meses en su podcast Served, dejando en claro que su elección priorizaba los elementos estadísticos por sobre los detalles estilísticos.

Roddick entregó a Djokovic el trofeo tras conquistar el US Open en 2023.

“Si alineas los currículums del Big Three y escoges alguno que no sea el de Djokovic, es que estás loco. Es muy simple. Luego puedes argumentar que te guste más uno u otro, pero creer que Novak no es el GOAT en base a las cifras, es de ser un ignorante“, agregó para no dejar dudas sobre su preferencia por el serbio, único de los tres que se mantiene en actividad.

Publicidad

Publicidad

ver también Novak Djokovic reveló intimidades de su relación personal con Rafael Nadal y Roger Federer: “No recibí aceptación”

El más ganador de Grand Slam

Anddy Roddick sabe bien lo difícil que es conquistar un Grand Slam. En sus mejores años, cuando era visto como el sucesor de Pete Sampras y Andre Agassi, solo lo logró una vez. Por esa razón, no admite discusión cuando refiere que el mejor tenista de la historia es el que más veces lo ha conseguido: Novak Djokovic, con 24.

De hecho, Sampras y Agassi se ganaron el mote de leyendas conquistando 14 y 8 respectivamente, muy lejos de los números del Big Three, que se completan con los 22 de Rafael Nadal y los 20 de Roger Federer.