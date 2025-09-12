Es tendencia:
Acumuló 115 millones de dólares en la NBA, cuestionó lo que ganan las modelos de Only Fans y recibió una dura respuesta: “Patético”

El alero de Denver Nuggets criticó a la modelo de contenido para adultos, Sophie Rain por su recaudación en un año y medio dentro de Only Fans.

Por Julián Mazzara

Michael Porter Jr, alero de Denver Nuggets.
En el mundo del deporte, más precisamente en la NBA, los salarios son muy elevados. Así como ocurre en otras actividades, quienes compiten a diario, perciben sumas que son inalcanzables para el promedio de la humanidad a nivel mundial. Pero en la actualidad, también hay un rubro que genera ganancias que, muchas veces, son incalculables: el sitio de contenido para adultos, Only Fans.

A lo largo de las últimas horas, el basquetbolista de Denver Nuggets que se desempeña como alero, Michael Porter Jr, criticó a los hombres que abonan cifras muy onerosas para acceder a fotos y videos que las modelos de la web mencionada, y principalmente se indignó porque en un año y medio, Sophie Rain acumuló más de 82 millones de dólares.

Me parece un poco patético que estos tipos les den 50 millones de dólares. Son hombres que probablemente tienen esposas e hijos, pero en la cama se comportan de forma extraña. Me parece una locura”, enfatizó en PlaqueBoyMax el oriundo de Indianápolis que en 7 años que lleva dentro de la NBA recaudó 115 millones. Pero después de que en Curious Mike sostuviera que “las mujeres siempre han sido mi vicio”, le devolvieron el golpe.

Durante una charla con David Dobrik, Rain denunció que “es curioso cómo los hombres pueden driblar un balón y recibir cheques de 30 millones de dólares sin que nadie los considere patéticos“. Y la modelo de contenido para adultos continuó con su relato: “Pero cuando una mujer construye un negocio desde cero y gana varios MVP, de repente se produce una crisis moral”.

Michael Porter Jr, alero de Denver Nuggets. (Getty Images)

Antes de obtener una cruda respuesta por parte de la modelo de 20 años, Porter Jr también exclamó que “estas chicas son modelos de OnlyFans. Ni siquiera son ellas las que escriben y hablan con estos tipos. Probablemente estén hablando con algún filipino que lleva su cuenta. Se están gastando el pan en eso“. Pero tras iniciar su carrera en la web para adultos en 2024, tras ser despedida como camarera, se transformó en la mujer que más dinero recauda en dicho ambiente.

“Les gusta fingir que todo es humo y espejos, pero a los 19 años nadie me dio un contrato, un entrenador ni un patrocinador. Trabajaba 14 horas al día, respondía a todos los mensajes, editaba todas las publicaciones. Nadie fingió ese esfuerzo”, exteriorizó la oriunda de Miami.

