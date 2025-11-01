Boris Becker explicó por qué Novak Djokovic superará a Nadal y Federer como el tenista más popular de la historia

Con 38 años, Novak Djokovic es el único integrante del Big Three que también conformaron Roger Federer y Rafael Nadal que todavía continúa en actividad y aunque su nivel empieza a alejarse del que lo llevó también hacer el más ganador de torneos de Grand Slam de la historia, su popularidad entre los fanáticos parecería seguir creciendo día tras día.

Previo al debut del serbio en el ATP 250 de Atenas, del que es uno de los principales impulsores, quien se refirió a ese cariño sin igual que ha sido capaz de generar alrededor del mundo fue Boris Becker, extenista alemán que fue seis veces campeón de Grand Slams y que lo entrenó entre 2013 y 2016.

“Tiene un espíritu diferente. Viene de un país que estaba en guerra y ha tenido que superar muchos obstáculos para estar donde está ahora. En los dos años que trabajamos juntos fuimos una familia. Y la historia de la familia de Djokovic viene de un contexto muy complicado. Superar todo esto y ganar 24 Grand Slams y romper todos los récords posibles, viene causado por su carácter, su personalidad”, señaló haciendo referencia al contexto en que se forjó el talento de Nole, con mayores dificultades a las que tuvieron Federer y Nadal.

Y en relación a su creciente popularidad alrededor del mundo, explicó: “Se ha ganado el respeto que siempre se ha merecido. Si juega un año o dos más, se va a convertir en el tenista más popular de todos los tiempos, porque cuando más tiempo esté en la pista, más gente se va a dar cuenta de cómo es Novak en realidad”.

En pleno dominio de Alcaraz y Sinner, Djokovic sigue siendo el favorito de los fanáticos. (Getty).

El cambio que promovió Becker en Federer

Boris Becker también se refirió a los aspectos técnicos y tácticos del juego que ayudó a mejorar a Novak Djokovic para que pudiera liderar en terreno de gigantes, con Federer y Nadal en plena actividad. “Conmigo ganó todo. Le ayudé a tener motivos para que siguiera ganando. Novak siempre ganaba, pero a veces se pegaba cuatro o cinco horas para conseguirlo. Cuando empecé a entrenar con él, justo había perdido el número uno del ranking con Nadal, porque perdió unas semifinales en las que acabó exhausto, así que tuve que encontrar una técnica diferente y un estilo diferente para hacerle ganar más rápidamente. Y lo que hice fue acercarle a la línea de fondo, él siempre estaba muy atrás en la pista“, dijo.

Y continuó: “Para jugar en la línea de fondo, también tienes que cambiar un poco tu técnica, todo tiene que ser más rápido y con mayor movimiento y también le inculque la importancia del servicio. El saque es el único golpe en el tenis que no depende de tu rival, tú decides cómo y dónde quiere sacar. Y si tu saque es muy bueno, vas a ganar los puntos antes y vas a ahorrar energía. Y él se dio cuenta de que si llegaba a unas semifinales de Grand Slam con dos horas menos en sus piernas, su oportunidad de ganar el torneo aumentaban. Es el mejor de la historia, de manera muy clara”.

¿Quién será el rival de Djokovic en su estreno en Atenas?

El ATP 250 de Atenas que comenzará a disputarse el lunes tendrá a Novak Djokovic avanzando de manera directa a segunda ronda, donde su rival saldrá del ganador del encuentro entre el chileno Alejandro Tabilo y el australiano Adam Walton.