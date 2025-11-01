Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Boris Becker explicó por qué Novak Djokovic superará a Nadal y Federer como el tenista más popular de la historia

El extenista y entrenador del serbio se refirió a su creciente popularidad entre los fanáticos pese a estar transitando los últimos años de su carrera.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El serbio participará del Abierto de Atenas, del que es promotor.
© Getty ImagesEl serbio participará del Abierto de Atenas, del que es promotor.

Con 38 años, Novak Djokovic es el único integrante del Big Three que también conformaron Roger Federer y Rafael Nadal que todavía continúa en actividad y aunque su nivel empieza a alejarse del que lo llevó también hacer el más ganador de torneos de Grand Slam de la historia, su popularidad entre los fanáticos parecería seguir creciendo día tras día.

Previo al debut del serbio en el ATP 250 de Atenas, del que es uno de los principales impulsores, quien se refirió a ese cariño sin igual que ha sido capaz de generar alrededor del mundo fue Boris Becker, extenista alemán que fue seis veces campeón de Grand Slams y que lo entrenó entre 2013 y 2016.

“Tiene un espíritu diferente. Viene de un país que estaba en guerra y ha tenido que superar muchos obstáculos para estar donde está ahora. En los dos años que trabajamos juntos fuimos una familia. Y la historia de la familia de Djokovic viene de un contexto muy complicado. Superar todo esto y ganar 24 Grand Slams y romper todos los récords posibles, viene causado por su carácter, su personalidad”, señaló haciendo referencia al contexto en que se forjó el talento de Nole, con mayores dificultades a las que tuvieron Federer y Nadal.

Y en relación a su creciente popularidad alrededor del mundo, explicó: “Se ha ganado el respeto que siempre se ha merecido. Si juega un año o dos más, se va a convertir en el tenista más popular de todos los tiempos, porque cuando más tiempo esté en la pista, más gente se va a dar cuenta de cómo es Novak en realidad”.

En pleno dominio de Alcaraz y Sinner, Djokovic sigue siendo el favorito de los fanáticos. (Getty).

En pleno dominio de Alcaraz y Sinner, Djokovic sigue siendo el favorito de los fanáticos. (Getty).

El cambio que promovió Becker en Federer

Boris Becker también se refirió a los aspectos técnicos y tácticos del juego que ayudó a mejorar a Novak Djokovic para que pudiera liderar en terreno de gigantes, con Federer y Nadal en plena actividad. “Conmigo ganó todo. Le ayudé a tener motivos para que siguiera ganando. Novak siempre ganaba, pero a veces se pegaba cuatro o cinco horas para conseguirlo. Cuando empecé a entrenar con él, justo había perdido el número uno del ranking con Nadal, porque perdió unas semifinales en las que acabó exhausto, así que tuve que encontrar una técnica diferente y un estilo diferente para hacerle ganar más rápidamente. Y lo que hice fue acercarle a la línea de fondo, él siempre estaba muy atrás en la pista“, dijo.

Publicidad

Y continuó: “Para jugar en la línea de fondo, también tienes que cambiar un poco tu técnica, todo tiene que ser más rápido y con mayor movimiento y también le inculque la importancia del servicio. El saque es el único golpe en el tenis que no depende de tu rival, tú decides cómo y dónde quiere sacar. Y si tu saque es muy bueno, vas a ganar los puntos antes y vas a ahorrar energía. Y él se dio cuenta de que si llegaba a unas semifinales de Grand Slam con dos horas menos en sus piernas, su oportunidad de ganar el torneo aumentaban. Es el mejor de la historia, de manera muy clara”.

¿Quién será el rival de Djokovic en su estreno en Atenas?

El ATP 250 de Atenas que comenzará a disputarse el lunes tendrá a Novak Djokovic avanzando de manera directa a segunda ronda, donde su rival saldrá del ganador del encuentro entre el chileno Alejandro Tabilo y el australiano Adam Walton.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Superó a Federer, ahora va por Nadal y Djokovic: el imponente récord de Vacherot tras avanzar a cuartos del Masters de París
Tenis

Superó a Federer, ahora va por Nadal y Djokovic: el imponente récord de Vacherot tras avanzar a cuartos del Masters de París

En doce palabras, Lionel Messi destacó la relevancia de Djokovic, Federer y Nadal para el tenis
Tenis

En doce palabras, Lionel Messi destacó la relevancia de Djokovic, Federer y Nadal para el tenis

Ganó Roland Garros, derrotó a Djokovic en un mítico partido y acusó a Nadal: “Se fue a inyectar”
Tenis

Ganó Roland Garros, derrotó a Djokovic en un mítico partido y acusó a Nadal: “Se fue a inyectar”

Llegó a Atlético de Madrid junto a Julián Álvarez y ahora podría regresar a la Premier League: “Interés genuino”
Fútbol europeo

Llegó a Atlético de Madrid junto a Julián Álvarez y ahora podría regresar a la Premier League: “Interés genuino”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo