Carlos Alcaraz, campeón en Tokio: enojo con el juez y suma millonaria acumulada en 2025

El español se impuso ante Taylor Fritz en la capital japonesa, se afianza como número 1 del mundo y llega de la mejor manera a Shanghái.

Por Lautaro Toschi

Carlos Alcaraz
El presente de Carlos Alcaraz es sensacional. Luego de un 2024 con algunos altibajos emocionales, el 2025 inició en la misma tónica, pero todo cambió a partir de la gira europea de polvo de ladrillo, allí ganó títulos importantes y lo coronó con una final de Roland Garros impresionante al derrotar a Jannik Sinner en un partido que quedará para la historia. Hizo un muy buen papel en el césped y luego se lució en la gira norteamericana de canchas duras, con un US Open casi perfecto. Tras jugar la Laver Cup en San Francisco, el murciano llegó a Asia y en su primer torneo gritó campeón. Este martes superó a Taylor Fritz por 6/4 y 6/4 y obtuvo el ATP 500 de la capital japonesa.

Alcaraz y un entredicho con el umpire

Mientras se desarrollaba el primer set, Carlos Alcaraz tuvo un problema con el umpire, algo impropio del español que suele tener una muy buena conducta mientras compite. En un punto largo, el murciano lo terminó en la red y se toma su tiempo para secarse la transpiración, tomar las pelotas y volver a sacar, pero el umpire le da una advertencia por demorar más tiempo del permitido.

Cabe destacar que cuando termina un punto, el jugador que saca tiene 25 segundos para volver a hacerlo y reanudar el juego, pero cuando un punto es largo, el juez suele contemplarlo y da unos segundos extra, pero en este caso no fue así. El murciano se acercó y cuestionó su decisión: “¿Tú ves normal que yo acabe un punto en la red y no tenga tiempo ni de ir a por las pelotas y sacar? Cómo se nota que no has jugado al tenis en tu vida“.

Alcaraz arrasa en 2025 y va por más

En 2025, Carlos Alcaraz se reencontró con una versión que lo hace ver casi imbatible. En lo que va del año acumula ocho títulos y todavía quedan varios certámenes importantes en canchas duras en los que es el principal candidato, entre ellos el Masters 1000 de Shanghái, el de París y el ATP Finals. Las ocho conquistas del murciano en 2025 son: Róterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queens, Cincinnati, US Open y Tokio.

Carlos Alcaraz en Tokio. (Foto: Getty).

Carlos Alcaraz en Tokio. (Foto: Getty).

La imponente suma que acumula Carlos Alcaraz en 2025

En lo que respecta a dinero obtenido en premios, Carlos Alcaraz lleva acumulados nada más y nada menos que 14.237.170 euros en lo que va de 2025. Esa suma aumentará considerablemente en caso de ganar más certámenes, pero lo que ya tiene asegurado es 1,5 millones de dólares más por participar en la Six Kings Slam, un certamen exhibición en Arabia Saudita que junta a seis de los mejores jugadores del mundo.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Riquelme, entre la espada y la pared

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

