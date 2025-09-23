Obtuvo 2 Grand Slams, fue top 5, le ganó un partido imposible a Sabatini e incomodó a Alcaraz: “¿Sos mañanero?”

El 19 de agosto de 1971, en Santo Domingo, República Dominicana, nació Mary Joe Fernández. Hija de madre cubana y padre español, María José Fernández -su nombre de nacimiento- se fascinó con el tenis y se decidió a jugarlo de manera competitiva, formándose en Estados Unidos, país al cual representaría en su trayectoria deportiva. Realizó una extraordinaria carrera en su etapa como júnior en la que ganó en cuatro oportunidades el prestigioso certamen Orange Bowl y eso la llevó a jugar su primer US Open en 1985, a la edad de 14 años.

Los comienzos de Mary Joe Fernández

Mary Joe Fernández se destacó a nivel júnior y eso la llevó a ser invitada al US Open de 1985 y allí hizo historia al ser la jugadora más joven -14 años y 8 días- en ganar un partido en el cuadro principal del certamen, fue en sets corridos ante Sara Gomer. Un año más tarde comenzó a competir como profesional y en los primeros años se fue adaptando al circuito de la WTA, aunque para 1990 dio el primer golpe de su carrera al llegar a la final del Abierto de Australia, la cual perdería ante Steffi Graf. Ese mismo año obtendría su primer título en Tokio.

Mary Joe Fernández en Wimbledon 1991. (Foto: Getty).

Una trayectoria sobresaliente en dobles

A diferencia de lo que sucede hoy en día, hace unos 30 o 40 años era más que habitual que los mejores jugadores del mundo -tanto entre los hombres como entre las mujeres- también compitan en dobles. Sin ir más lejos, Mary Joe Fernández fue una extraordinaria doblista y allí tuvo sus mejores resultados. Fue campeona -junto a Patty Fendick- del Abierto de Australia de 1991 y -junto a Lindsay Davenport- del US Open de 1996. También hay que destacar que llegó a otras cinco finales de Grand Slam, pero no pudo ganarlas.

Además de estos dos Grand Slam, Mary Joe Fernández obtuvo otros 15 títulos en esta modalidad. Por otro lado, consiguió dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos -en compañía de Gigi Fernández- tanto en Barcelona 92 como en Atlanta 96.

La gran carrera de Mary Joe Fernández en individuales

Además de haber sido una extraordinaria doblista, Mary Joe Fernández también se destacó en su carrera de individuales. Tras ser finalista del Abierto de Australia en 1990, llegó a dos finales más de Grand Slam y no pudo ganarlas. La primera de ellas fue en el Abierto de Australia de 1992 -perdió ante Monica Seles- y de Roland Garros en 1993, donde cayó ante Steffi Graf. A pesar de esas frustraciones, su trayectoria en individuales fue más que destacada: obtuvo 7 títulos, llegó a ser la número 4 del ranking de la ATP y ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

Mary Joe Fernández en 1997. (Foto: Getty).

Una victoria soñada ante Gabriela Sabatini

Una de las grandes hazañas de la historia de Roland Garros la tuvo como protagonista a Mary Joe Fernández. En la edición de 1993 se enfrentó a Gabriela Sabatini, una de las mejores jugadoras del mundo. La argentina ganaba 6-1 y 5-1, pero el duelo quedó en manos de Fernández luego de salvar cinco pelotas de partido y batallar por más de tres horas. El resultado final fue favorable a Mary Joe por 1/6, 7/6 y 10/8. Luego caería en la final del certamen ante Steffi Graf.

Gabriela Sabatini, Ashley Keber y Mary Joe Fernández en 2023. (Foto: Getty)

Su vida después del tenis: capitana de Fed Cup y comentarista

En el 2000, luego de catorce años compitiendo de manera profesional, Mary Joe Fernández le puso punto final a su carrera. Pero la nacida en Santo Domingo no se alejó del tenis. Además de su trabajo como comentarista -el cual mantiene hasta los días que corren en la cadena ESPN- también fue capitana del equipo estadounidense de Fed Cup entre 2008 y 2016.

Alicia Molik y Mary Joe Fernández, capitanas de Australia y Estados Unidos en la Fed Cup 2016. (Foto: Getty).

El día que incomodó a Carlos Alcaraz

El pasado 29 de agosto, Carlos Alcaraz superó en sets corridos a Luciano Darderi por la tercera ronda del US Open. Una vez que finalizó el encuentro, Mary Joe Fernández fue la encargada de entrevistar a Carlitos y le realizó una pregunta que lo incomodó: “Sos español, ¿sos una persona mañanera?”. El murciano, algo sorprendido por el enunciado -el cual daba a entender que los españoles no suelen querer madrugar- le respondió con altura: “No soy muy mañanero, no soy una persona de las mañanas, para mí es difícil levantarme en las mañanas. Es una de las cosas positivas de hoy, me desperté temprano, calenté bien, juegué bien y parece ser que sí soy un hombre español”.

