Conflicto en el equipo español de Copa Davis de cara a las finales: Ferrer explicó por qué no convocó al segundo mejor jugador del país

A falta de dos semanas para el inicio del Final 8 de la Copa Davis que se disputará en Italia, David Ferrer, el entrenador de la Selección de España de Tenis, dio la lista con los jugadores convocados y sorprendió con la ausencia de Alejandro Davidovich Fokina, el número 14 del mundo.

Con Carlos Alcaraz a la cabeza, el seleccionado español iniciará su camino en los cuartos de final frente a Chequia el próximo jueves 20 de noviembre por la mañana, y allí buscará volver a quedarse con este galardón que obtuvo por última vez en 2019.

Debido a la polémica por la ausencia de Davidovich Fokina, el mismo Ferrer explicó que el motivo de su decisión fue porque el número 14 del mundo no estuvo presente en las llaves anteriores ya que acusaba lesiones, pero al poco tiempo disputaba torneos de la ATP.

“Cuando acaba el US Open me dice que tiene problemas y que prefiere no jugar. Eso me genera un gran problema porque Granollers termina lesionado, juega infiltrado, y con Alcaraz ya había hablado que si llegaba a la final no podría jugar. Me quedo con cuatro jugadores, sin recambios”, inició Ferrer.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Yo lo que intento ahora es cubrirme. Llamo a Alex y le digo que voy a convocar a esos cuatro jugadores y que me reservo un quinto para ver cómo acaba la temporada. Él me dice que no cuente con él si no forma parte de esa primera convocatoria”.

“En la convocatoria a Bolonia decido llamar a cuatro jugadores entre los que no está él porque tengo miedo de que vuelva a bajarse a última hora, como hizo en las anteriores”, siguió con su fundamento para explicar por qué no convocó a la segunda mejor raqueta de su país.

“Yo no he descartado nunca a Davidovich, es muy buen jugador, pero esto es lo que ha sucedido, no hay más. Yo quiero hablar con él cuando acabe nuestra participación en Bolonia. Si él realmente quiere jugar con el equipo el próximo año y muestra compromiso, no tengo problema en convocarle. No soy rencoroso”, cerró.

Los convocados de España para la Copa Davis

Carlos Alcaraz (2°)

Jaume Munar (36°)

Pablo Carreño Busta (91°)

Pedro Martínez (95°)

Marcel Granollers (8° en dobles)

