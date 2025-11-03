ATP Finals, determinantes para definir el número 1 del ranking entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

La diferencia que sacaron Jannik Sinner y Carlos Alcaraz al resto del circuito es abismal. No solamente se puede ver en la cantidad y calidad de títulos que ganaron este año, sino también en el ranking de la ATP, que este lunes volvió a cambiar de dueño y ahora es el italiano quien lo lidera.

Jannik Sinner fue campeón del Masters 1000 de París y alcanzó los 11.500 puntos en el ranking de la ATP, de esta manera desbancó de la cima a Carlos Alcaraz, que cayó en su estreno en la capital francesa y quedó con 11.250 puntos. Esta corta diferencia hace que todo pueda volver a cambiar en breve, más precisamente en las ATP Finals, las cuales se celebrarán entre el 9 y el 16 de noviembre en Turín.

¿Qué son las ATP Finals?

Las ATP Finals reúne a los 8 mejores jugadores del año, no necesariamente son los ocho mejores del ranking de la ATP, sino de la race, que solamente cuenta los puntos que se consiguieron en un año calendario. Son ochos los clasificados que se dividen en dos grupos de cuatro y juegan todos contra todos. Los dos mejores de cada zona avanzan a semifinales, los vencedores de las mismas disputan la gran final. En este 2025, las ATP Finals serán en Turín, Italia.

Sinner y Alcaraz tras la final del US Open 2025. (Foto: Getty).

¿Qué tiene que pasar para que Jannik Sinner pierda el número 1 del mundo en las ATP Finals?

Sale campeón invicto y Carlos Alcaraz no llega a la final ni gana sus tres duelos de la fase de grupos

Gana el torneo perdiendo un partido en la fase de grupos y Carlos Alcaraz no gana dos partidos en todo el certamen

Sale campeón perdiendo dos partidos en la fase de grupos y Alcaraz pierde todos sus duelos

¿Qué tiene que pasar para que Carlos Alcaraz recupere el número 1 del mundo en las ATP Finals?

Sinner no gana el título

Gana sus 3 partidos de la fase de grupos

Llega a la final habiendo ganado uno o dos partidos de la fase de grupos

Gana dos partidos y Sinner es campeón perdiendo un encuentro

Gana la fase de grupos y Sinner obtiene el título perdiendo dos partidos

