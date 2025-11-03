Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

ATP Finals, determinantes para definir el número 1 del ranking entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

Cada vez falta menos para el cierre de 2025 y tanto el italiano como el español pelean palmo a palmo para ver quien termina el año en la cima.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Alcaraz y Sinner
© GettyAlcaraz y Sinner

La diferencia que sacaron Jannik Sinner y Carlos Alcaraz al resto del circuito es abismal. No solamente se puede ver en la cantidad y calidad de títulos que ganaron este año, sino también en el ranking de la ATP, que este lunes volvió a cambiar de dueño y ahora es el italiano quien lo lidera.

Jannik Sinner fue campeón del Masters 1000 de París y alcanzó los 11.500 puntos en el ranking de la ATP, de esta manera desbancó de la cima a Carlos Alcaraz, que cayó en su estreno en la capital francesa y quedó con 11.250 puntos. Esta corta diferencia hace que todo pueda volver a cambiar en breve, más precisamente en las ATP Finals, las cuales se celebrarán entre el 9 y el 16 de noviembre en Turín.

¿Qué son las ATP Finals?

Las ATP Finals reúne a los 8 mejores jugadores del año, no necesariamente son los ocho mejores del ranking de la ATP, sino de la race, que solamente cuenta los puntos que se consiguieron en un año calendario. Son ochos los clasificados que se dividen en dos grupos de cuatro y juegan todos contra todos. Los dos mejores de cada zona avanzan a semifinales, los vencedores de las mismas disputan la gran final. En este 2025, las ATP Finals serán en Turín, Italia.

Sinner y Alcaraz tras la final del US Open 2025. (Foto: Getty).

Sinner y Alcaraz tras la final del US Open 2025. (Foto: Getty).

¿Qué tiene que pasar para que Jannik Sinner pierda el número 1 del mundo en las ATP Finals?

  • Sale campeón invicto y Carlos Alcaraz no llega a la final ni gana sus tres duelos de la fase de grupos
  • Gana el torneo perdiendo un partido en la fase de grupos y Carlos Alcaraz no gana dos partidos en todo el certamen
  • Sale campeón perdiendo dos partidos en la fase de grupos y Alcaraz pierde todos sus duelos
Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y le arrebató a Carlos Alcaraz el número 1 del mundo del ranking de la ATP

ver también

Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y le arrebató a Carlos Alcaraz el número 1 del mundo del ranking de la ATP

¿Qué tiene que pasar para que Carlos Alcaraz recupere el número 1 del mundo en las ATP Finals?

  • Sinner no gana el título
  • Gana sus 3 partidos de la fase de grupos
  • Llega a la final habiendo ganado uno o dos partidos de la fase de grupos
  • Gana dos partidos y Sinner es campeón perdiendo un encuentro
  • Gana la fase de grupos y Sinner obtiene el título perdiendo dos partidos
Publicidad

DATOS CLAVE

  • Jannik Sinner es el nuevo líder del ranking ATP con 11.500 puntos tras ganar el Masters 1000 de París.
  • Carlos Alcaraz cayó del primer puesto y ocupa la segunda posición con 11.250 puntos tras su derrota en París.
  • El liderazgo del ranking puede cambiar en las ATP Finals, que se celebrarán en Turín, Italia, del 9 al 16 de noviembre.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Sinner ganó el Masters 1000 de París y le arrebató a Alcaraz el número 1 del mundo
Tenis

Sinner ganó el Masters 1000 de París y le arrebató a Alcaraz el número 1 del mundo

Qué necesita Jannik Sinner para superar a Carlos Alcaraz y recuperar el número 1 del ranking
Tenis

Qué necesita Jannik Sinner para superar a Carlos Alcaraz y recuperar el número 1 del ranking

Es una leyenda en Italia y destrozó a Jannik Sinner por bajarse de la Copa Davis: "Se mueve por dinero"
Tenis

Es una leyenda en Italia y destrozó a Jannik Sinner por bajarse de la Copa Davis: "Se mueve por dinero"

Cristiano Ronaldo fue contundente cuando le dijeron que Messi era mejor que él: “No voy a ser humilde”
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo fue contundente cuando le dijeron que Messi era mejor que él: “No voy a ser humilde”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo