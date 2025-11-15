Copa Davis cada dos años, menos torneos chicos y pretemporadas largas: los insólitos cambios que planea la ATP

El calendario de la ATP es un problema que hay que mejorar. No es normal que los jugadores se lesionen tanto, que haya tantos abandonos, que se llegue a los últimos tres meses del año con tanto desgaste físico producto de la actividad como también de los viajes. Andrea Gaudenzi es el director de la ATP y comenzó a deslizar algunos posibles cambios que se vienen en los próximos años, los cuales generan cierta polémica y apunta a una mayor desigualdad.

Hoy en día, son siete los actores principales en el armado del calendario en el mundo del tenis: los cuatro Grand Slam, que funcionan con sus propias normas, la ATP, la WTA y la ITF, esta se encarga principalmente de la Copa Davis y de los certámenes que están por debajo de los Challengers, que son fundamentales para el crecimiento de las grandes promesas.

La ATP organiza principalmente torneos de categoría 250, 500 y los más importantes son los Masters 1000, que están un escalón debajo de los Grand Slams en consideración. Estos torneos históricamente tenían una duración de una semana, pero ahora la gran mayoría son dos dos, salvo Montecarlo y París.

Cambios importantes en los 250, 500 y Masters 1000

Gaudenzi dialogó con la prensa en el marco de las ATP Finals y dijo: “En los últimos años, hemos reducido el número de torneos ATP 250. De 38, creo que se ha bajado a 29. El objetivo, de cara a 2028 con el Masters 1000 de Arabia que vendrá, es bajarlos aún más. Los 250 son importantes, así como los 500 o los Challengers. Cada categoría es importante, pero tenemos demasiados“.

Además, agregó: “Nuestra estrategia ha sido clara: centrarnos en nuestro producto Premium, los Masters. Necesitamos darles la mejor experiencia posible a los aficionados. Los fans aman ver a los mejores jugando entre ellos, y esto es algo que se ve en los Slams, los M1000 y las Finals”.

“Luego, tenemos un problema, y es que los jugadores son profesionales independientes. Cada uno elige dónde quiere jugar. Alguno puede priorizar un 250 sobre un 500 o un 500 sobre un 1000. Nosotros proponemos incentivos, intentando influenciar en su comportamiento, pero ellos eligen al final dónde juegan. Es un problema de difícil solución, porque el tenista es atraído por el dinero y juegan en categorías menores o en exhibiciones fuera del sistema, también. Creo que si todos nos unimos en una misma mesa, Slams, ITF, ATP y WTA, bajo una misma ordenanza, podremos hacer un mejor trabajo sobre el calendario”, completó Gaudenzi.

Andrea Gaudenzi. (Foto: Getty).

Gaudenzi y el nuevo calendario

El italiano afirmó: “Nuestro objetivo es tener unas 10 semanas de 250, unas 8 semanas de 500 (cada semana tendrá varios torneos), los 10 Masters 1000 que junto a los cuatro Grand Slams hacen 32. Si estás en el Top, jugarás los cuatro Slams, los 10 Masters y quizá, algún 500. Si estás más abajo, jugarás más 500 y 250. Más abajo, 250 y Challengers. En mi opinión, si eres Sinner o Alcaraz, no tienes necesidad de jugar un 250 por dinero, porque no es ni por nivel no Ranking tu nivel. Para eso, tienen los Masters 1000″.

Copa Davis cada dos años

Gaudenzi considera que la Copa Davis debe jugarse más espaciada: “Respecto a la Copa Davis, jugué mis mejores partidos en esta competición. Creo que deberíamos convertirla en la Copa del Mundo del tenis. El mejor formato es el de local y visitante. Recuerdo jugar la final en Milán y es, probablemente, el mejor recuerdo de mi carrera. Recuerdo jugar en Palermo contra Agassi y Sampras, o en Florencia ante Zimbabue. Da igual el sitio, las gradas se llenan en diferentes sitios donde normalmente no ves tenis para apoyar a tu país. Ese ambiente es el valor de este producto”.

“El problema es el cambio de superficies. En una Davis juegas en tierra y al otro día tienes que irte a Dubai a jugar en dura. Es complicado. Creo que lo ideal sería tener una Davis de local y visitante cada dos años. No hay Copa del Mundo cada año en otros deportes, según tengo entendido. Esto añadiría un valor al producto y aliviaría mucho el calendario”, concluyó Gaudenzi.

