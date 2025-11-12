Djokovic se refirió a la posibilidad de volver a ganar un Grand Slam con Alcaraz y Sinner como competidores: “Son mejores”

Tras conquistar en el Abierto de Atenas el título número 101 de su laureada carrera como profesional, Novak Djokovic tomó la decisión de no disputar las ATP Finals de Turín para las que estaba clasificado y tener así mayor tiempo de descanso antes de comenzar a preparar un 2026 en el que, a juzgar por sus últimas declaraciones, no desistirá en sus intenciones de seguir batallando por los grandes títulos.

Pese a ser el máximo ganador de torneos de Grand Slam en la historia, con un total de 24, así como el que ocupó durante más semanas en total la primera posición del ranking mundial, con 428; el serbio sabe que hoy son otros dos los nombres que marcan el ritmo: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El español y el italiano son los principales responsables de que Nole acumule ya dos años consecutivos sin poder ganar un Grand Slam y en una entrevista que concedió a Piers Morgan se sinceró sobre sus posibilidades de adjudicarse el número 25 con ellos dos en competencia.

“Soy consciente de que, ahora mismo, los dos son mejores que yo. Esa es la realidad. Durante gran parte de mi carrera he creído en cosas que eran imposibles de conseguir, pero siempre he sido muy positivo a la hora de conseguir mis objetivos. Confío mucho en el poder de los pensamientos, pero al mismo tiempo también creo en la biología, tengo 38 años y el desgaste es real. Y me he llevado un par de bofetadas de realidad este último año“, comenzó diciendo el serbio.

Djokovic cerró 2025 con un título conquistado en Grecia. (Getty).

Y agregó: “Ambos han hecho que tenga dudas de que pueda ganar otro Grand Slam, pero cuando entro en pista, no me importa a quién tengo delante, siempre pienso que soy mejor y que voy a ganar y que voy a darlo todo para conseguirlo. Sigo teniendo la mentalidad de un ganador y solo espero seguir manteniendo mi cuerpo en forma”.

Novak Djokovic dijo que estaba preparado para el momento en que le tocara dejar de estar a la vanguardia del tenis mundial en función del ranking de la ATP y calificó de “increíble para el tenis” la aparición de la rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. “Ya han jugado uno de los partidos más épicos de la historia del deporte en la final de Roland Garros”, destacó en relación a la final de este año.

Los últimos títulos de Grand Slam de Novak Djokovic

De momento, 2023 sigue siendo el último año en que Novak Djokovic logró ganar un título de Grand Slam, quedándose con tres de los cuatro que se disputaron ese año. En Australia se impuso en tres sets a Stéfanos Tsitsipás, en Roland Garros coronó ante Casper Ruud, también en sets corridos; y en el US Open derrotó en tres sets a Daniil Medvedev.

