Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Dónde ver la Six Kings Slam, el certamen que reparte una fortuna y lo tiene a Djokovic, Alcaraz y Sinner como figuras

Este miércoles comienza en Riad, Arabia Saudita, la competición que agrupa a seis de los mejores jugadores del mundo.

Por Lautaro Toschi

La Six Kings Slam se disputará entre el miércoles 15 y el sábado 18 de octubre
© GettyLa Six Kings Slam se disputará entre el miércoles 15 y el sábado 18 de octubre

Arabia Saudita no quería quedarse afuera del mundo del tenis y por eso crearon la Six Kings Slam, un certamen exhibición que tiene a varios de los mejores jugadores del mundo. Si bien no forma parte del calendario de la ATP, la realidad es que muchos de los jugadores del momento dirán presente, entre ellos Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic. Este miércoles será la primera ronda, el jueves se disputarán las semifinales y el sábado 18 será la gran final y el partido por el tercer puesto.

¿Quiénes participan de la Six Kings Slam?

  • Carlos Alcaraz
  • Novak Djokovic
  • Jannik Sinner
  • Taylor Fritz
  • Alexander Zverev
  • Stefanos Tsitsipas
Los seis competidores de la Six Kings Slam 2025. (Foto: @Netflix).

Los seis competidores de la Six Kings Slam 2025. (Foto: @Netflix).

¿Por dónde ver la Six Kings Slam 2025?

La Six Kings Slam 2025 se podrá ver a través de Netflix. Cabe recordar que la plataforma de streaming incursionó recientemente en el mundo de las transmisiones en vivo en el mundo del deporte. En esta oportunidad será la primera vez que lo haga con el tenis.

Así se jugará la Six Kings Slam 2025

Tanto Carlos Alcaraz como Novak Djokovic iniciarán su camino en la segunda ronda, mientras que los restantes cuatro deberán jugar sus partidos el miércoles 15 de octubre. Alexander Zverev y Taylor Fritz se medirán por un lugar en la semifinal que ya lo tiene a Carlos Alcaraz clasificado. Por su parte, Stefanos Tsitsipas y Jannik Sinner jugarán por su plaza en la semifinal que lo tiene a Novak Djokovic.

El cuadro de la Six Kings Slam 2025. (Foto: Getty).

El cuadro de la Six Kings Slam 2025. (Foto: Getty).

Publicidad

La fortuna que reparte en premios la Six Kings Slam

Por el simple hecho de participar, cada uno de los competidores recibe 1,5 millones de dólares, mientras que el ganador acumula 4,5 más. Por tal motivo y si bien no forma parte del calendario de la ATP, la Six Kings Slam es el certamen que más dinero reparte en el año. También por eso se explica que varios de los mejores tenistas del ranking deciden viajar a Arabia Saudita para jugar este torneo, pese a que la época del año no es la ideal por el desgaste físico con el que llegan los protagonistas.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El DT de Boca en 2026: es la oportunidad de tu vida, Claudio

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Lee también
Gabriela Sabatini no dudó a la hora de elegir entre Sinner y Alcaraz: "Más creativo"
Tenis

Gabriela Sabatini no dudó a la hora de elegir entre Sinner y Alcaraz: "Más creativo"

Mientras Jannik Sinner se retiró en Shanghái, la buena noticia que recibió Carlos Alcaraz como número 1 del mundo
Tenis

Mientras Jannik Sinner se retiró en Shanghái, la buena noticia que recibió Carlos Alcaraz como número 1 del mundo

Sinner, del elogio a Djokovic a la tajante respuesta a Zverev: “Ni Alcaraz ni yo manejamos el mundo del tenis”
Tenis

Sinner, del elogio a Djokovic a la tajante respuesta a Zverev: “Ni Alcaraz ni yo manejamos el mundo del tenis”

Descubrió a Mastantuono y Echeverri y ahora sueña con ser director deportivo de Talleres y llevar a Pekerman como DT
Entrevista

Descubrió a Mastantuono y Echeverri y ahora sueña con ser director deportivo de Talleres y llevar a Pekerman como DT

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo