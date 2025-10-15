Dónde ver la Six Kings Slam, el certamen que reparte una fortuna y lo tiene a Djokovic, Alcaraz y Sinner como figuras

Arabia Saudita no quería quedarse afuera del mundo del tenis y por eso crearon la Six Kings Slam, un certamen exhibición que tiene a varios de los mejores jugadores del mundo. Si bien no forma parte del calendario de la ATP, la realidad es que muchos de los jugadores del momento dirán presente, entre ellos Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic. Este miércoles será la primera ronda, el jueves se disputarán las semifinales y el sábado 18 será la gran final y el partido por el tercer puesto.

¿Quiénes participan de la Six Kings Slam?

Carlos Alcaraz

Novak Djokovic

Jannik Sinner

Taylor Fritz

Alexander Zverev

Stefanos Tsitsipas

Los seis competidores de la Six Kings Slam 2025. (Foto: @Netflix).

¿Por dónde ver la Six Kings Slam 2025?

La Six Kings Slam 2025 se podrá ver a través de Netflix. Cabe recordar que la plataforma de streaming incursionó recientemente en el mundo de las transmisiones en vivo en el mundo del deporte. En esta oportunidad será la primera vez que lo haga con el tenis.

Así se jugará la Six Kings Slam 2025

Tanto Carlos Alcaraz como Novak Djokovic iniciarán su camino en la segunda ronda, mientras que los restantes cuatro deberán jugar sus partidos el miércoles 15 de octubre. Alexander Zverev y Taylor Fritz se medirán por un lugar en la semifinal que ya lo tiene a Carlos Alcaraz clasificado. Por su parte, Stefanos Tsitsipas y Jannik Sinner jugarán por su plaza en la semifinal que lo tiene a Novak Djokovic.

El cuadro de la Six Kings Slam 2025. (Foto: Getty).

La fortuna que reparte en premios la Six Kings Slam

Por el simple hecho de participar, cada uno de los competidores recibe 1,5 millones de dólares, mientras que el ganador acumula 4,5 más. Por tal motivo y si bien no forma parte del calendario de la ATP, la Six Kings Slam es el certamen que más dinero reparte en el año. También por eso se explica que varios de los mejores tenistas del ranking deciden viajar a Arabia Saudita para jugar este torneo, pese a que la época del año no es la ideal por el desgaste físico con el que llegan los protagonistas.