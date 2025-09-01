El tío de Rafael Nadal liquidó a Daniil Medvedev tras su día de furia en el US Open: “Espectáculo lamentable”

Si algo se puede destacar de Rafael Nadal como tenista, además de sus impresionantes hazañas, sus títulos, sus 22 Grand Slams, fue su conducta dentro y fuera de la cancha. En 20 años de carrera profesional, el español jamás rompió una raqueta, ni siquiera llegó a golpearla. Si bien esto no debería ser un mérito, en un deporte tan cruel como lo es el tenis, sobre todo en el aspecto mental y en la presión, la realidad es que es para valorar el comportamiento de Rafa en su larga trayectoria. En un extremo opuesto, al menos en este US Open aparece Daniil Medvedev, el tenista ruso que supo ser campeón en Nueva York -es su único Grand Slam- pero que atraviesa un presente complicado.

Daniil Medvedev llegó al US Open con esperanzas renovadas. Si bien está claro que este 2025 no es su año, en lo que respecta a resultados y rendimiento, el hecho de haberlo ganado en 2021, le daban cierta chapa. Pero la realidad se lo llevó puesto y cayó en su estreno ante Benjamin Bonzi. Fue un partido a cinco sets que tuvo de todo, entre lo más destacado el escándalo que protagonizó con el umpire por hacerle repetir un primer saque al francés luego de que un fotógrafo ingresara de manera indebida a la cancha, pero también una reacción desmedida al perder, que involucró la destrucción de una de sus raquetas, con la que golpeó a varias más.

Toni Nadal apuntó contra Daniil Medvedev

El tío de Rafael Nadal convive en el mundo del tenis hace más de dos décadas, además de haber sido entrenador de su sobrino, llevó la carrera de algunos otros jugadores y también tiene un rol clave en la Rafa Nadal Academy. En una columna publicada en el diario El País de España, Toni Nadal se quejó por la destrucción de raquetas en el circuito: “Ha llegado el momento en el que los dirigentes del tenis se planteen aplicar un castigo al hecho de que los tenistas rompan una raqueta en pista. Hay que plantearse por qué este hecho es cada vez más habitual en nuestro deporte. Jamás he visto a un jugador de tenis de mesa romper la pala o a un golfista pagarlo con su palo tras cometer un error”.

Toni Nadal en 2017. (Foto: Getty).

Luego, puntualizó en el episodio de Daniil Medvedev: “El espectáculo de Medvedev fue lamentable. Todo lo detonó él, aunque también el público, que pedía mas entretenimiento que tenis. Me sorprende que un jugador de la talla de Daniil sea incapaz de controlar sus nervios. Los tenistas son cada vez menos capaces de dominar la frustración. Este es el mundo que tenemos y el que no nos preocupa, el de aplaudir la mala educación o los exabruptos. Y para esto, no hay castigo deportivo”.

