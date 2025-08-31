Ganó el US Open a los 16 años, fue número 1, se vio obligada a retirarse a los 20 y casi muere en un accidente: “Aprendí a disfrutar de la vida”

El tenis femenino estadounidense tuvo, tiene y tendrá enormes figuras. Una de las grandes pioneras fue Billie Jean King, más adelante aparecieron Chris Evert y Martina Navratilova -nacida en Praga y nacionalizada estadounidense- y también estuvo la grandísima promesa de Tracy Austin, quien en los pocos años que estuvo en el circuito dejó su huella. En la actualidad, las jugadoras más destacadas son Coco Gauff, Madison Keys, Jessica Pegula y Amanda Anisimova.

Tracy Austin: increíble etapa júnior, gran comienzo en el circuito y campeona de US Open

El 12 de diciembre de 1962, en California, nació Tracy Austin y desde chica comenzó a jugar al tenis. En la etapa júnior tuvo grandes resultados y a los 14 años ganó su primer torneo en el circuito profesional, fue en Portland. En ese mismo 1977 debutó en un Grand Slam, fue en Wimbledon y alcanzó la tercera ronda. Apenas dos años más adelante, en 1979 fue campeona del US Open y, hasta los días que corren sigue siendo la jugadora más joven de la historia en salir campeona del cuarto Grand Slam del año, lo hizo con 16 años y 270 días. En la final derrotó nada más y nada menos que a Chris Evert, que iba por su quinta corona consecutiva.

Tracy Austin en Wimbledon 1977. (Foto: Getty).

Número 1 del mundo, otro US Open, lesiones y retiro a los 20 años

Ya afianzada en el circuito, en 1980 alcanzó el puesto número 1 del mundo en el ranking de la WTA. Aquel año conquistó nada más y nada menos que 12 títulos en individuales y también se destacó el título en dobles mixtos -junto a su hermano- en Wimbledon. En 1981 volvió a ganar el US Open, en esta oportunidad al superar en tres sets a Martina Navratilova, otra de las grandes jugadoras de aquellos tiempos.

Austin tras superar a Navratilova en la final del US Open 1981. (Foto: Getty).

En 1980 comenzaron los primeros dolores físicos que le impidieron competir con total normalidad y estuvo unos meses fuera del circuito, pero pudo volver y, de hecho, conquistó el US Open en el 81, cuando tenía 18 años. Pero los problemas de espalda volvieron en el 82 y para 1983 decidió retirarse por las lesiones. Por ese entonces apenas tenía 20 años.

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó 17 Grand Slams, fue número 1 del mundo, falleció a los 49 años y una de las jugadoras del momento lloró por ella: “Recuerdos hermosos”

Vueltas al circuito y un accidente que casi le cuesta la vida

Luego de estar cinco años alejada del circuito, en 1988, Tracy Austin decidió volver al circuito, pero solamente pudo disputar ocho torneos en dobles y dos en individuales. Dicho retorno se vio interrumpido por un grave accidente automovilístico, el cual recordó en una entrevista en 2012: “Tenía 25 años cuando ocurrió y me di cuenta de que todo te lo pueden arrebatar en cualquier momento, así que aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida”.

Tracy Austin fue número 1 del mundo y ganó dos veces el US Open. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Si hubiera sido una persona negativa, podría haber pensado: ´¡Caramba! Me he destrozado la pierna y no podré recuperarme de esto en toda mi vida´”. Por otro lado, en 1993 regresó a las canchas, pero tampoco tuvo éxito en esta etapa. Así y todo, supo dejar su huella en el tenis estadounidense con la conquista del US Open en dos oportunidades y con haber alcanzado el puesto número 1 del ranking.

Publicidad

Publicidad

Austin en su rol de comentarista en 1996. (Foto: Getty).

Su vida después del tenis: comentarista y Salón de la Fama

Si bien dejó la actividad dentro de las canchas, Tracy Austin siguió vinculada al mundo del tenis y se mantiene hasta los días que corren. No solamente como comentarista en cadenas televisivas importantes sino también tuvo su merecido reconocimiento en 1992, cuando ingreso al Salón Internacional de la Fama del Tenis, siendo -con 29 años- la jugadora más joven de la historia en hacerlo.

Tracy Austin, miembro del Salón de la Fama en la ceremonia de 2024. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

La dura historia de su hijo: grave enfermedad y tenista profesional

En 1998, Tracy Austin fue madre de Brandon Holt y le transmitió su pasión por el tenis, a tal punto que se convirtió en profesional y continúa jugando hasta los días que corren. El propio Holt declaró en 2022, luego de superar nada más y nada menos que a Taylor Fritz del US Open: “Me enseñó desde niño lo que significa competir al máximo en cualquier disciplina. Odia perder, es una competidora nata, y eso me lo ha sabido transmitir de la mejor forma posible, para que lo canalice siempre de forma positiva. Su apoyo fue clave después de la lesión, cuando tuve que empezar de cero prácticamente”.

Tracy Austin y su hijo Brandon Holt. (Foto: @usopen).

La lesión a la que Holt se refiere es a la que padeció en 2021, cuando le detectaron un tumor en su mano derecha y tuvo que dejar la actividad por un tiempo. Así lo recordó Tracy Austin: “Su carrera estuvo en peligro. Pero regresó al circuito y se volvió más fuerte, por lo que está aún más que agradecido por lo que le pasa”. Mientras que Holt dijo: “Por la lesión en la mano estuve afuera como ocho meses. Básicamente tuve que empezar de cero desde abajo”.

Publicidad

Publicidad

Tracy Austin en 2025. (Foto: Getty).

ver también Ganó 14 Grand Slams, fue número 1 del mundo, pero la muerte temprana de su madre marcó su carrera: “Muchas veces necesité su consejo”