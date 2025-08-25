De ganar el US Open a quedar eliminado en primera ronda: gestos a la tribuna, un fotógrafo invade la cancha y maltrato al juez

El pasado domingo comenzó el US Open 2025 y en la primera ronda ya hubo una gran sorpresa: Daniil Medvedev cayó ante Benjamin Bonzi por 6/3, 7/5, 6/7, 0/6 y 6/4 y quedó eliminado. Si bien podría ser noticia, ya que el ruso conquistó su único Grand Slam en Nueva York en 2021, cuando le ganó en la final nada más y nada menos que a Novak Djokovic, la realidad es que este 2025 fue lapidario para él en lo que respecta a los Grand Slams.

El ex número 1 del mundo solamente superó la primera ronda en un Grand Slam en este 2025 en el Abierto de Australia, donde dejó en el camino a Kasidit Samrej, luego fue eliminado por Learner Tien. En Roland Garros perdió en primera ronda contra Cameron Norrie, mientras que en Wimbledon y US Open su verdugo fue Benjamin Bonzi. No solamente Medvedev perdió el partido, sino que fue protagonista de una noche bochornosa que incluyó destrucción de raquetas, gestos desubicados al público, la invasión de cancha de un fotógrafo y una acalorada discusión con el juez.

Medvedev y una noche para el olvido

Daniil Medvedev es un jugador expresivo, particular y con muchos fanáticos en todo el mundo. En el US Open es un jugador querido, básicamente por haberlo ganado en 2021, por eso el público presente en la Arthur Ashe simpatizó por él, pese a tener algunas conductas inapropiadas. El ruso inició su partido ante Bonzi de mala manera, perdió los dos primeros sets, pero en cuanto ganó algún buen punto comenzó a pedir el apoyo a los presentes mediante gestos, una situación poco habitual en el mundo del tenis, sobre todo porque es algo que puede molestar al rival.

Daniil Medvedev, más expresivo que nunca. (Foto: Getty).

Todo marchaban en los carriles normales -teniendo en cuenta que Medvedev estaba en cancha- pero la cosa cambió drásticamente cuando Bonzi sacaba para partido -tenía ventaja a favor en el 5/4 arriba- y un fotógrafo se metió a la cancha antes de tiempo ya que el francés había fallado su primer saque y tenía que hacer el segundo, lo que generó que los jugadores se detengan y el juez de silla pare el partido, todo esto acompañado por los silbidos que bajaban desde las tribunas, pero el ruso terminó de estallar en cuanto el umpire anunció: “Primer servicio”.

En ese instante, Daniil Medvedev mostró su peor cara. Pese a tener razón y cuestionar la decisión del umpire, ya que el partido se había detenido solamente unos segundos, por ende, no ameritaba que nuevamente tenga su primer saque. Ahí fue cuando Daniil quiso humillar al juez, le preguntó reiteradas veces si estaba temblando, le dijo -mirando a la cámara de la transmisión- que él cobraba por partido y no por hora, dando a entender que buscaba beneficiar a su rival. Luego de la breve discusión, el ruso se fue hasta el centro de la cancha y le pidió a la gente que grite, que reclame y así lo hizo el público durante unos minutos. Un ambiente caldeado que poco tiene que ver con el tenis.

Finalmente, ese set terminó en manos de Daniil Medvedev por 7/6, luego ganó el cuarto cómodamente 6/0 y todo se definió en el quinto y allí se impuso el francés por 6/4. El ruso destruyó algunas de sus raquetas y dejó en claro que no atraviesa un buen momento, tanto en la cancha, donde sufre derrotas antes jugadores de un bajo ranking, sino que fuera de la misma, donde no logra dominar sus emociones y termina haciendo un papelón.

La bronca de Medvedev terminó con algunas raquetas rots. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Medvedev luego del partido?

En la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Bonzi, Medevedev afirmó: “Claro que es decepcionante, pero él tenía un punto de partido con su saque, el cual no había logrado romper ni una sola vez hasta el momento. Pensé que estaba derrotado, que tenía el segundo servicio, puesto que ni el juez de silla ni el jugador decían nada. Pensé que tiraría el segundo saque, ganará el punto y el partido habría terminado, hasta que el juez de silla señaló que era primer saque”.

Además, agregó: “Por mi cabeza pasó hacerlo todavía peor, pero no puedo porque hay reglas y estamos en una pista de tenis. Solo expresé mis emociones, mi descontento con la decisión, luego la multitud hizo lo que hizo sin que yo les pidiera demasiado, fue divertido de presenciar. Honestamente, mientras sucedía todo esto, pensaba que quizá sería divertido terminar mi carrera con un partido en el US Open”.

Medvedev discute con Greg Allensworth, el umpire en su partido ante Bonzi. (Foto: Getty).

En relación al episodio del fotógrafo, Daniil dijo: “No estaba molesto con el fotógrafo, no es nada especial. La cuestión es que, cada vez que hay un sonido en las gradas, sobre todo entre saques, luego nunca hay un segundo servicio. Pero bueno, al final eso me ayudó a volver al partido, fue un momento divertido. Con el fotógrafo no estaba molesto, ni mucho menos, estaba molesto con la decisión”.

El momento del escándalo

