Fue 3 del mundo, derrotó a Federer y Nadal, jugó la final de Wimbledon y ahora anunció su retiro

A sus 35 años, Milos Raonic anunció que dejaba la actividad profesional. Hacía tiempo que ya no estaba en los primeros planos, eso fue producto de algunas lesiones, pero mientras pudo mostrar su mejor versión, supo ser uno de los mejores jugadores del mundo. Alcanzó el puesto número 3 en el ranking de la ATP, jugó la final de Wimbledon 2016 -en la cayó ante Andy Murray- y obtuvo grandes victorias ante tenistas de la talla de Roger Federer, en tres ocasiones y Rafael Nadal, en dos oportunidades.

El mundo del tenis va a extrañar a Milos Raonic, un jugador potente, de gran altura, con un servicio impresionante y también con interesantes variantes técnicas. Entre lo más destacado de su carrera aparecen los ocho títulos que ganó a nivel ATP, entre ellos el de Washington en 2014.

Así anunció Raonic su retiro del tenis

“Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Es un momento que sabes que llegará algún día, pero por alguna razón nunca te sientes preparado. Estoy más preparado que nunca. El tenis ha sido mi pasión y mi obsesión durante la mayor parte de mi vida.

He sido la persona más afortunada por haber podido vivir y cumplir mis sueños. Pude presentarme cada día y concentrarme en mejorar, ver adónde me llevaría eso, y jugar a un juego que descubrí a los 8 años por pura suerte. De alguna manera, esto se convirtió en mi obsesión y mi infancia, y luego en mi profesión y mi vida.

Raonic en 2019. (Foto: Getty).

Estoy agradecido por los increíbles fans ante los que pude competir y entrenar en todo el mundo. Pudieron verme brillar en mi máximo esplendor y gestionar los momentos más difíciles en la cancha. Pudieron verme crecer.

Gracias a todos y cada uno de los que se detuvieron, aunque fuera un instante, a verme y apoyarme. Gracias a mis entrenadores y a mi equipo, quienes se tomaron un tiempo lejos de sus familias y hogares para acompañarme en el camino mientras persigo mis sueños y metas. Agradezco su guía y enseñanzas.

Gracias al ATP Tour, a la ITF y a todos los Grand Slams. Soñaba con jugar en sus grandes torneos y pude vivir esas experiencias increíbles rodeado de gente excepcional, que se esfuerza al máximo por el tenis.

Gracias a todos mis colegas y oponentes. Los admiré durante mi infancia, los admiré a lo largo de mi carrera y los seguiré admirando como aficionado. Me convertí en el mejor jugador posible, soy mejor persona y aprendí muchas de las lecciones más importantes de la vida gracias a los desafíos de competir con ustedes semana tras semana durante más de dos décadas.

Gracias a Canadá. Mi familia y yo vinimos hace más de 30 años. Gracias a ustedes, me dediqué al tenis; gracias a ustedes, cambió la vida de mi familia y disfruté cada momento de la oportunidad de representarlos en todo el mundo.

Mamá, papá, Jelena y Momir, les agradezco muchísimo que hayan dejado de lado sus vidas en muchos momentos para que yo pudiera perseguir un sueño. Solo fue posible hacerlo realidad gracias a ustedes. Nada de esto es posible sin el esfuerzo constante y el apoyo emocional que dieron a mis sueños. Aunque tengo mucha suerte de haber descubierto el tenis, no se compara con la suerte que tengo de tenerlos como padres, hermana y hermano. Espero hacer que mi esposa y mi hijo se sientan orgullosos todos los días y espero poder ser para ellos el tipo de familia que la mía lo fue para mí.

Murray y Raonic tras la final de Wimbledon 2016. (Foto: Getty).

Gran parte de mi trayectoria tenística ha sido la increíble gente que he tenido la suerte de conocer en todo el mundo. En muchas ocasiones, han sido mentores maravillosos que me han dado el tiempo y la guía para desentrañar el resto de mi vida. Les agradezco que me hayan hecho más llevadero el peso de muchas de las preguntas más importantes de mi vida. Su atención y su tiempo han hecho que este proceso sea mucho más claro e inspirador.

¿Qué sigue? No voy a bajar el ritmo. Hay muchísima vida por delante, y estoy tan motivado y con tantas ganas como en 2011, cuando despegué en el circuito. Pondré el mismo esfuerzo e intensidad en lo que viene. Si logro alcanzar la misma excelencia que con el tenis, intentando ser mejor cada día, veremos adónde me lleva“, escribió Milos Raonis en sus redes sociales.