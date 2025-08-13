Ganó 5 títulos, fue verdugo de Del Potro y confesó el calvario que casi lo retira: “Perdí contra jugadores muy malos, se volvía ridículo”

Adrian Mannarino es un tenista francés que llegó al top 100 del ranking de la ATP en 2009 y que desde allí compitió en los torneos más importantes del mundo, como Wimbledon, US Open, Roland Garros y Australian Open, así como también logró ganar cinco torneos distintos.

Durante su extensa carrera, el deportista de 37 años cosechó importantes victorias ante jugadores del top 10, y en una oportunidad le ganó en un partidazo a Juan Martín Del Potro en 2011 en Queens, tras quedarse con un doble 7-6 al quedarse con ambos tie breaks.

Una particularidad a lo largo de su carrera, es que sus mejores años fueron los últimos, con mayor experiencia. En 2023, cosechó tres de los cinco títulos que ganó, logró vencer por décima vez a un top ten, así como también alcanzó los cuartos de final en el Masters de Cincinnati y la décimo quinta final en su trayectoria.

Además, en 2024, después de su victoria contra Lorenzo Sonego en la United Cup 2024, obtuvo suficientes puntos ATP para alcanzar el vigésimo lugar del mundo y también se convirtió en el vigésimo francés en entrar en el top 20 del ranking ATP a la edad de 35 años, marcando así un récord.

En medio de la disputa del Masters 1000 de Cincinnati, el francés hizo una extraña revelación, ya que afirmó que perdió partidos de manera inexplicable. “Ha habido momentos de duda. Siempre tiendo a creer en ello, pero los resultados son reveladores”, inició.

Siguiendo con sus dichos, comentó: “Este año he perdido contra jugadores muy, muy malos en los Challengers. Pensaba que pronto tendría que dejarlo porque se estaba volviendo ridículo, pero, por otro lado, la gente con la que trabajo ha conseguido motivarme y hacerme creer que aún era posible”.

Y cerró: “Ahora estoy pasando por un pequeño momento en el que los resultados son buenos, pero no hay que detenerse ahí, hay que seguir adelante. Tengo la impresión de que estoy jugando mejor y eso me anima. Cuando uno no se siente bien en la pista y encadena una derrota tras otra, rápidamente se desanima”.

Los cinco títulos que ganó Mannarino en su carrera

ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch 2019

ATP 250 de Winston-Salem 2022

ATP 250 de Newport 2023

ATP 250 de Astana 2023

ATP 250 de Sofía 2023

El dinero que acumuló Mannarino a lo largo de su carrera

Según los datos oficiales, el tenista francés de 37 años lleva ganados 13.222.764 dólares producto de su desempeño en los distintos torneos organizados por la ATP.

