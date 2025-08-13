Rafael Nadal desembarca en Argentina con un proyecto de 200 millones de dólares

El vínculo entre Rafael Nadal y Argentina comenzó en 2005, cuando el español jugó por primera vez el ATP de Buenos Aires, siendo todavía una de las grandes promesas del tenis, pero el manacorí regresó a disputar el certamen tanto en 2015 como en 2016, cuando ya era una verdadera leyenda. Una vez retirado de la actividad profesional, los caminos del máximo ganador de Roland Garros con 14 coronas y Argentina se vuelven a cruzar, en esta oportunidad no por algo vinculado al tenis, sino por un proyecto que lo tiene como referente junto a la famosa cadena hotelera Meliá.

Rafael Nadal y la cadena Meliá tienen algunos hoteles de lujo de la línea Zel y esos son los que se proyectan abrir en Argentina en los próximos cinco años. La intención es que sean siete en distintos lugares de nuestro país: El Calafate, Ushuaia, Bariloche, Mendoza, Iguazú, Posadas y Salta. La inversión sería de unos 200 millones de dólares. Cabe recordar que Zel se creó en 2023 y cuenta con sedes en Mallorca, la Costa Brava y en Punta Cana, en lo que fue su primera incursión en el extranjero. En su momento, el propio Rafael Nadal definió a Zel como: “Un espacio para sentirse bien, activo y libre”.

Desde la cadena Zel afirmaron: “Meliá viene impulsando un intenso plan de expansión en sus marcas hoteleras premium y de lujo en la Argentina en los últimos años, una apuesta facilitada por el apoyo del Gobierno argentino y, en especial, del secretario de Turismo. En este marco es que el Grupo incorporará cinco nuevos proyectos en Ushuaia, Buenos Aires, Salta y Mendoza que se unirán a los hoteles ya existentes en el país”.

Rafael Nadal junto a su hijo mayor en el homenaje que le hicieron en Roland Garros 2025. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Daniel Scioli al respecto?

Daniel Osvaldo Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación se hizo eco de la llegada de Rafael Nadal y la cadena de hoteles Meliá al país y afirmó: “Rafael Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International. Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del presidente Javier Milei de personalidades emprendedoras como Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un fuera de serie como Rafa, ahora en otra etapa de su vida”.

