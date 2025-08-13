Se confirmó el equipo de Copa Davis para enfrentar a Países Bajos: ¿quién será el jugador 91?

Argentina tendrá un nuevo representante para el cruce ante Países Bajos los próximos 12 y 13 de septiembre por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis. Javier Frana citó a Francisco Comesaña, quien viene de levantar un partido épico en el Masters 1000 de Cincinnati. Con 24 años, el marplatense se convertirá en el jugador argentino 91 en representar al país en la competencia.

Sufrió un golpe de calor, se sobrepuso a tres match point y venció al local Reilly Opelka en casi tres horas de partido. Y cerró una gran jornada con su primer llamado para disputar la Davis. Una jornada inolvidable para el Tiburón.

Fuente: AAT

“Fran es una persona encantadora, con un carácter fantástico y una muy buena energía. Además, es un jugador que tiene muchísimas virtudes, que es muy versátil, que tiene un gran servicio y buenos golpes en general. Es por eso que ha podido jugar en distintas superficies con mucho éxito, ya sea en césped, cemento o polvo de ladrillo. Su gran profesionalismo, pasión, compromiso y su constante entrega le han permitido no solamente crecer, sino también afianzarse cada vez más en la parte alta del circuito”.

Así lo definió Javier Frana luego de citar al número 71 del ranking ATP y que estará reemplazando a Mariano Navone en esta convocatoria para viajar a Groningen, a diferencia del equipo que venció a Noruega como visitante en febrero.

El resto de los que conforman la delegación son Francisco Cerúndolo (N°23 ATP), Tomás Etcheverry (58) y los doblistas Horacio Zeballos (7) y Andrés Molteni (21). La delegación argentina partirá el domingo 7 de septiembre hacia Países Bajos y luego de cuatro días de preparación comenzará la serie ante el subcampeón 2024, el 12 a las 9 de la mañana (hora argentina).

Los partidos se jugará en el estadio MartiniPlaza, a 180 kilómetros de Amsterdam, que tiene capacidad para casi 4.000 espectadores. El lugar ya sirvió de sede para dos series de Copa Davis, ambas con victoria para los locales: ante Suiza y Eslovaquia.

Los antecedentes

Argentina viene de vencer a Noruega como visitante en el mes de febrero, tras un dramático quinto punto que definió el ahora ausente Mariano Navone ante Nicolai Budkov Kjaer, luego de algo más de dos horas y media de partido. Ese último punto le dio a Argentina su pase a la segunda ronda de las Qualifiers y a Javier Frana su primera victoria como capitán del equipo.

Fran Comesaña durante Cincinnati.

Para los Países Bajos será el debut en este 2025, ya que recibieron el pase directo a la segunda ronda luego de haber quedado en el segundo lugar detrás de Italia en la edición 2024. Todavía no anunció oficialmente a sus representantes, pero dentro de la lista estarían Tallon Griekspoor (32), Jesper de Jong (79°) y Botic Van De Zandschulp (92°).

El único enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos ocurrió en la primera ronda de 2009, cuando el elenco nacional se impuso por un contundente 5-0 en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca.

Como ver la Copa Davis

Los partidos de Argentina se disputarán el viernes 13 y sábado 13 de septiembre. El viernes la acción comenzará a las 9 de la mañana y se podrá ver por TyC Sports y DSports.

