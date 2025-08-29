Es tendencia:
Ignoró a Djokovic, Federer y Nadal: John McEnroe eligió al tenista más talentoso que vio en una cancha

La leyenda del tenis estadounidense puso a otro deportista por encima del Big Three. "Tiene todos los golpes posibles", aseguró.

Por Joaquín Alis

A la hora de analizar el tenis mundial, John McEnroe es palabra más que autorizada. 7 Grand Slam y 77 títulos a nivel individual convirtieron al estadounidense en una voz muy respetada en el deporte. Por eso, su opinión sobre un tenista en particular no pasó desapercibida.

En plena disputa del US Open, ‘Big Mac’ habló del nivel de la competencia y de los candidatos a ganar el certamen. En diálogo con ESPN, el ex tenista de 66 años se despachó con un tremendo elogio para Carlos Alcaraz, hoy número 2 del ranking ATP por detrás de Jannick Sinner.

Carlos Alcaraz, a los 21 o 22 años, es el jugador más talentoso que he visto en una pista de tenis“, soltó McEnroe, que no dudó en poner al español por encima del Big Three: “Eso es más que Roger Federer, Nadal y Djokovic, por quienes tengo un gran respeto“.

Y continuó: “Idolatraba a Rod Laver, jugué con Pete Sampras. Este tipo es asombrosamente bueno cuando está en forma. Uno de los tipos más rápidos que jamás haya estado en una pista de tenis, con una personalidad y actitud increíbles. Tiene todos los golpes posibles”.

A la hora de analizar la rivalidad con Sinner, McEnroe fue contundente: “Quieres que dos grandes jugadores en cualquier deporte jueguen lo mejor posible. En mi opinión, si ambos jugadores juegan lo mejor posible, Carlos Alcaraz es el mejor jugador en general. Si está a un nivel A- o menos, Sinner lo vencerá. A eso se reduce”.

No fue el primer elogio de McEnroe a Alcaraz

No es una novedad escuchar cumplidos de McEnroe para Carlos Alcaraz. En junio, el estadounidense había definido al español como “el mejor regalo para el tenis tras Federer, Nadal y Djokovic” y que es “el único tenista por el que pagaría una entrada“.

Publicidad

Ni en mis mejores sueños habría pensado que Federer, Djokovic y Nadal llegarían a ganar 20 Grand Slam. Si me preguntas si Sinner o Alcaraz pueden ganar 25… me parece una locura, pero nunca digas nunca”, expresó en aquella oportunidad.

Joaquín Alis

Palabra autorizada

