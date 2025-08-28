Escándalo en el US Open: cruce cara a cara, acusaciones de racismo y polémica intervención de Sabalenka

El US Open, que se puede ver por Disney+, es uno de los certámenes más especiales y apasionantes del circuito. El público estadounidense lo vive de manera intensa, los estadios son enormes, los jugadores llegan a esta etapa del año con un gran desgaste físico y mental y suelen verse algunas sorpresas. Ese combo letal lo sufrió Jelena Ostapenko, una de las jugadoras que suele ronda el top 25 del ranking de la WTA, que supo ser campeona de Grand Slam –Roland Garros 2017- y que atraviesa un momento complicado en su carrera, en este 2025 disputó dos finales y las perdió.

Jelena Ostapenko es una de esas jugadoras que suele destacarse en el circuito femenino, no solamente por su juego -supo ser ganadora de Grand Slam- sino también por no callarse y el pasado miércoles protagonizó un verdadero escándalo en su partido por la segunda ronda del US Open ante la estadounidense Taylor Townsend. La letona era favorita a quedarse con la victoria, pero la local se impuso con un sólido 7/5 y 6/1.

Una vez que llegó el clásico saludo en la red, ahí Ostapenko le recriminó a Townsend su conducta. Sin reparos y a viva voz -mientras recibía la reprobación del público- la letona le dijo que era una irrespetuosa y, entre los reproches se pudo observar que le cuestionaba no haberle pedido disculpas luego de ganar un punto luego que la pelota toque la faja de la red y pase. En esa situación, el jugador que gana el punto de esa manera no tiene la obligación de hacerlo, pero la realidad es que es una regla no escrita del deporte. Pero, el problema entre ellas comenzó antes, con una actitud en el calentamiento que no le gustó nada a Ostapenko.

Tras el partido, la letona utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse al respecto: “Hay algunas reglas en el tenis que la mayoría de los jugadores siguen y fue la primera vez que esto me pasó en el circuito. Si ella juega en su país no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera. Al comienzo del partido, todos los jugadores deben comenzar a calentar en la línea de base. La oponente salió e inmediatamente comenzó el calentamiento en la red, lo cual es muy irrespetuoso y va contra las reglas de un partido de tenis”.

¿Qué dijo Townsend sobre el episodio?

La vencedora del encuentro, acusada por Ostapenko de ser irrespetuosa dialogó con ESPN y afirmó: “Decir que no tengo educación ni clase social, no me lo tomo como algo personal, porque sé que está muy lejos de la verdad y de cualquier cosa. Si permito que lo que digan los demás me afecte de esa manera, ganan. Así que, al final, no. Me defendí y en ese momento tuve presente cómo quería presentarme y cómo quería mostrarme, y si mi hijo viera esta interacción, ¿cómo la vería? Creo que estaría orgulloso de cómo manejé la situación. Soy muy fuerte”.

Por otro lado, llevó la discusión para el terreno del racismo: “Estoy muy orgullosa como mujer negra de estar aquí representándome a mí misma y a nuestra cultura. Me aseguro de hacer todo lo posible para ser la mejor representación posible cada vez que entro en la cancha, e incluso fuera de ella. Así que no puedo hablar de cómo se sintió ella al respecto. Eso es algo que tendrán que preguntarle”.

A dicha declaración, Ostapenko respondió a través de sus redes sociales y afirmó: “Jamás he sido racista en toda mi vida, respeto todas las naciones y razas del mundo, no importa de dónde sea cada persona. Hay unas normas en el tenis y, desafortunadamente, cuando tienes al público a tu favor, puedes usarlo de una manera irrespetuosa con tu contrincante. Vengo de un país pequeño y nunca tengo la oportunidad de tener un ambiente a mi favor, pero jamás había visto a alguien que aprovechara eso de una manera claramente irrespetuosa”.

El momento de la discusión entre Ostapenko y Townsend. (Foto: Getty).

Sabalenka se metió en la discusión

Tras ganar su partido correspondiente a la segunda ronda, Aryna Sabalenka fue consultada respecto al cruce entre Ostapenko y Townsend. La número 1 del mundo afirmó que intentó hablar con la letona, pero dejó una polémica declaración: “He hablado con Jelena después del partido y, a pesar de eso, sigo sin saber qué ha sucedido. Es una chica agradable, pero pierde el control de sus nervios con demasiada frecuencia”.

Además, agregó: “Lo que he intentado es ayudarla a que se calmara y afrontar la situación con madurez, mostrarme como alguien con quien puede hablar, pero había perdido el control de sus emociones por completo. No sé, es duro. Solo espero que algún día se dé cuenta de lo que sucede, creo que tiene problemas en su vida, está lidiando con dificultades ajenas al tenis que hacen de ella una persona inestable”.

