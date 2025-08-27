Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Tras su debut con éxito en el US Open, Novak Djokovic recordó a Del Potro y el peor momento de su carrera: “Mi mundo colapsó”

El histórico tenista serbio ligó a la misma competencia el mejor y el peor momento de su carrera profesional.

Por Juan Ignacio Portiglia

Djokovic tuvo un estreno victorioso en el US Open 2025.
© Getty ImagesDjokovic tuvo un estreno victorioso en el US Open 2025.

Novak Djokovic inició con triunfo en tres sets sobre el local Learner Tien su participación en el US Open 2025 y aunque no tiene reparos en admitir que tras el retiro de Roger Federer y Rafael Nadal una parta de su carrera “se fue con ellos” vuelve a ilusionarse con la posibilidad de dar pelea a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y demás jugadores que marcan el pulso del tenis en la actualidad.

Tiene 38 años, lo ha ganado todo más de una vez y quiere volver hacerlo impulsado por las lecciones que le dio la experiencia especialmente en las malas, con las que también ha sabido convivir. “Después de perder, necesito aislarme. Es mi modo de procesar, de entender lo que ocurrió sin voces externas. Muchas veces sentí que el público apoyaba más a mi rival. Aprendí a imaginar que los cánticos eran para mí, a convertir esa energía en combustible. El juego interior es el verdadero reto“, dijo durante su reciente participación en el podcast de Jay Shetty.

Hoy tiene menos presión de la que él mismo solía poner sobre sus hombros en los mejores momentos de su carrera, allá cuando una derrota ante Juan Martín del Potro cuando se sentía en la obligación de asegurarle a Serbia la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016, representó una lección deportiva y de vida a la que supo sacar frutos en los años posteriores.

“El peor momento de mi carrera fue en los Juegos Olímpicos de Río, cuando perdí con Del Potro. Fue un partido muy emocional, tenía el apoyo de todo el público y probablemente estaba en el pico de mi carrera. Ya tenía todos los Grand Slams y sentía que no perdía una pelota. Sentí que todo mi mundo colapsó”, reconoció sobre aquel duelo de primera ronda ante el argentino, que se impuso por doble 7-6.

Del Potro derrotó a Djokovic por doble 7-6 en los Juegos Olímpicos de Río, en 2016. (Foto de Getty).

Del Potro derrotó a Djokovic por doble 7-6 en los Juegos Olímpicos de Río, en 2016. (Foto de Getty).

Prueba de la mentalidad ganadora de Djokovic es que el mejor momento de su carrera lo vivió también en el torneo que le había tocado dejar entre lágrimas y sintiendo que había defraudado a todo el país, incluso después de esperar 8 años por esa revancha. “El mejor momento de mi carrera fue en el que gané el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, más incluso que mi primer Wimbledon o la primera Copa Davis, porque sabía que podía ser mi última oportunidad”, explicó.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Djokovic?

El segundo partido de Novak Djokovic en el US Open 2025, correspondiente a la segunda ronda, está programado para este mismo miércoles 27 de agosto, no antes de las 12.30 en hora de Argentina, ante el estadounidense Zachary Svajda.

Elogios a Sinner y Alcaraz

Durante su estancia en los Estados Unidos, Novak Djokovic se encargó de repartir elogios hacia Sinner y Alcaraz, los dos más grandes candidatos a quedarse con un título por el que de todos modos planea batallar. “Su rivalidad es, sin duda, la mejor que tenemos en este momento, y parece que va a seguir así durante algún tiempo”, dijo.

Y agregó: “Lo que han logrado en los últimos dos años es extraordinario para ambos jugadores. En particular, este año, las finales que les hemos visto disputar en Roland Garros, Wimbledon y algunos otros torneos son simplemente increíbles para nuestro deporte”.

Publicidad
Djokovic confesó uno de los motivos que lo acercan al retiro: “No quiero perderme este tipo de cosas”

ver también

Djokovic confesó uno de los motivos que lo acercan al retiro: “No quiero perderme este tipo de cosas”

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

mgrosman
chicho grosman

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

Lee también
Djokovic reveló a qué tenista del circuito ATP entrenará después de su retiro
Tenis

Djokovic reveló a qué tenista del circuito ATP entrenará después de su retiro

Djokovic confesó uno de los motivos que lo acercan al retiro: “No quiero perderme este tipo de cosas”
Tenis

Djokovic confesó uno de los motivos que lo acercan al retiro: “No quiero perderme este tipo de cosas”

Djokovic, cerca de sumar a una gloria del tenis femenino a su equipo antes de su debut en el US Open: “Conversaciones interesantes”
Tenis

Djokovic, cerca de sumar a una gloria del tenis femenino a su equipo antes de su debut en el US Open: “Conversaciones interesantes”

De darle un título al United a perderse en Europa: qué es de la vida de Federico Macheda
Fútbol europeo

De darle un título al United a perderse en Europa: qué es de la vida de Federico Macheda

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo