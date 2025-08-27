Tras su debut con éxito en el US Open, Novak Djokovic recordó a Del Potro y el peor momento de su carrera: “Mi mundo colapsó”

Novak Djokovic inició con triunfo en tres sets sobre el local Learner Tien su participación en el US Open 2025 y aunque no tiene reparos en admitir que tras el retiro de Roger Federer y Rafael Nadal una parta de su carrera “se fue con ellos” vuelve a ilusionarse con la posibilidad de dar pelea a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y demás jugadores que marcan el pulso del tenis en la actualidad.

Tiene 38 años, lo ha ganado todo más de una vez y quiere volver hacerlo impulsado por las lecciones que le dio la experiencia especialmente en las malas, con las que también ha sabido convivir. “Después de perder, necesito aislarme. Es mi modo de procesar, de entender lo que ocurrió sin voces externas. Muchas veces sentí que el público apoyaba más a mi rival. Aprendí a imaginar que los cánticos eran para mí, a convertir esa energía en combustible. El juego interior es el verdadero reto“, dijo durante su reciente participación en el podcast de Jay Shetty.

Hoy tiene menos presión de la que él mismo solía poner sobre sus hombros en los mejores momentos de su carrera, allá cuando una derrota ante Juan Martín del Potro cuando se sentía en la obligación de asegurarle a Serbia la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016, representó una lección deportiva y de vida a la que supo sacar frutos en los años posteriores.

“El peor momento de mi carrera fue en los Juegos Olímpicos de Río, cuando perdí con Del Potro. Fue un partido muy emocional, tenía el apoyo de todo el público y probablemente estaba en el pico de mi carrera. Ya tenía todos los Grand Slams y sentía que no perdía una pelota. Sentí que todo mi mundo colapsó”, reconoció sobre aquel duelo de primera ronda ante el argentino, que se impuso por doble 7-6.

Del Potro derrotó a Djokovic por doble 7-6 en los Juegos Olímpicos de Río, en 2016. (Foto de Getty).

Prueba de la mentalidad ganadora de Djokovic es que el mejor momento de su carrera lo vivió también en el torneo que le había tocado dejar entre lágrimas y sintiendo que había defraudado a todo el país, incluso después de esperar 8 años por esa revancha. “El mejor momento de mi carrera fue en el que gané el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, más incluso que mi primer Wimbledon o la primera Copa Davis, porque sabía que podía ser mi última oportunidad”, explicó.

¿Cuándo vuelve a jugar Djokovic?

El segundo partido de Novak Djokovic en el US Open 2025, correspondiente a la segunda ronda, está programado para este mismo miércoles 27 de agosto, no antes de las 12.30 en hora de Argentina, ante el estadounidense Zachary Svajda.

Elogios a Sinner y Alcaraz

Durante su estancia en los Estados Unidos, Novak Djokovic se encargó de repartir elogios hacia Sinner y Alcaraz, los dos más grandes candidatos a quedarse con un título por el que de todos modos planea batallar. “Su rivalidad es, sin duda, la mejor que tenemos en este momento, y parece que va a seguir así durante algún tiempo”, dijo.

Y agregó: “Lo que han logrado en los últimos dos años es extraordinario para ambos jugadores. En particular, este año, las finales que les hemos visto disputar en Roland Garros, Wimbledon y algunos otros torneos son simplemente increíbles para nuestro deporte”.

