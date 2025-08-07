Ganó 2 Grand Slams, fue top 3 del mundo, falleció de manera trágica e hizo que Connors inmortalice una frase: “Nadie le gana 17 veces”

Entre comienzos de los 70 y mediados de los 80 hubo enormes tenistas que dejaron su huella y trascendieron generaciones. Los jugadores más recordados de aquellos tiempos son Bjorn Borg, Jimmy Connors, Guillermo Vilas, John Mc Enroe, por poner algunos ejemplos, pero hubo algunos tenistas que no lograron tener tal reconocimiento, pero supieron tener carreras maravillosas, con títulos inolvidables, uno de ellos fue Vitas Gerulaitis.

El León Lituano

Nació en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, bajo el nombre de Vytautas Kevin Gerulaitis en julio de 1954, pero popularmente se lo conoció como Vitas. Hijo de lituanos, Vitas y su hermana Ruta se aficionaron al tenis y ambos terminaron siendo profesionales. Por su gran melena rubia, a Vitas recibió el apodo del León Lituano y se inició en el mundo del tenis profesional en 1971, formando parte de una camada de jugadores estadounidenses que harían historia.

Gerulaitis y su gran carrera: 2 Grand Slams y campeón de Davis

La trayectoria de Vitas Gerulaitis en el tenis profesional fue entre 1971 y 1986 y en ese periodo se destacó tanto en individuales como en dobles. Su mejor posición en el ranking fue el número 3 y entre sus méritos más destacados aparecen la conquista de dos títulos de Grand Slam: el Abierto de Australia de 1977 -el que se jugó en diciembre- en individuales y Wimbledon 1975 en la modalidad de dobles junto a su compatriota Sandy Mayer.

Gerulaitis tras ganar el Abierto de Australia de 1977.

Además de haber ganado el Abierto de Australia de 1977 en césped, jugó dos finales más de Grand Slam: la del Abierto de Estados Unidos de 1979 en la que perdió ante John McEnroe y la de Roland Garros de 1980, que quedó en manos de Bjorn Borg. Por otro lado, hay que destacar que Gerulairis obtuvo 24 títulos en individuales y 8 en dobles. Además, fue integrante del equipo estadounidense que ganó las Copa Davis de 1978 y 1979 y, en esta última, fue fundamental en la final ante Italia en la que ganó dos puntos.

Vitas Gerulaitis consiguió 24 títulos en individuales. (Foto: Getty).

Connors, una frase memorable y una profecía no cumplida

Uno de los grandes amigos del tenis de Vitas Gerulaitis fue Jimmy Connors, uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos. Jimbo y Vitas fueron contemporáneos y compartieron gran parte del circuito. La primera vez que se enfrentaron oficialmente fue en 1972 y el vencedor fue el León Lituano, pero luego todo cambió.

Connors y Gerulaitis en la previa del duelo entre sí en Wimbledon 1978 que quedó en manos de Jimbo en sets corridos. (Foto: Getty).

Entre 1972 y 1979 se vieron las caras en 16 oportunidades y en todas ellas se impuso Jimmy Connors, pero Vitas rompió la racha nada más y nada menos que en el Madison Square Garden en el marco del Torneo de Maestros. Una vez finalizado el encuentro, Jimbo dejó una frase que quedó para el recuerdo: “Quiero darles una lección a todos ustedes: ¡Nadie gana a Vitas Gerulaitis 17 veces seguidas!”. Lo llamativo es que apenas dos años después esa profecía quedó en la nada ya que Bjorn Borg sí logró su victoria número 17 consecutiva ante Vitas.

Connors y Gerulaitis en Roland Garros. (Foto: Getty).

Su vida después del tenis

Tras quince años de una gran carrera, Vitas Gerulaitis dejó el tenis profesional en 1986, pero no abandonó en absoluto este deporte. De hecho, trabajó muchos años como comentarista junto a John McEnroe y Mary Carillo. Por otro lado, fue entrenador de Pete Sampras por una temporada, más precisamente cuando Pistol Pete conquistó el Abierto de Roma.

Vitas Gerulaitis en 1989. (Foto: Getty).

La trágica muerte de Vitas Gerulaitis

Vitas Gerulaitis falleció el 17 de septiembre de 1994 tras inhalar accidentalmente monóxido de carbono. Unos días antes había ido a Southampron, New Island, a visitar a un amigo cuando una falla en el sistema de calefacción derivó en la acumulación de este gas tóxico en la sala de huéspedes donde el León Lituano descansaba. Tras su fallecimiento se abrió una academia de tenis con su nombre, lo mismo sucedió con una calle en Vila, la capital del país de donde eran originarios sus padres. Si bien se abrió una investigación contra la empresa encargada de la instalación del sistema de calefacción, los mismos resultaron absueltos en el año 1996.

