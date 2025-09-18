Es tendencia:
La cruda confesión de Bjorn Borg que consternó a todos: “He estado cerca de morir varias veces”

Tras anunciar que tiene cáncer de próstata, el ex número uno del mundo hizo una tremenda e inesperada declaración.

Por Nahuel De Hoz

Bjorn Borg, ex tenista sueco y número uno del mundo.
No caben dudas que Bjorn Borg es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Sin embargo, el ganador de 11 Grand Slam y ex número uno del mundo, en esta oportunidad estuvo en el centro de la escena por una dura confesión que hizo en medio de la cruel enfermedad que está transitando. “Estuve cerca de morir varias veces”, anunció el sueco en las últimas horas.

El mítico nórdico es considerado la primera gran estrella del tenis y fue el responsable de haber cambiado el deporte por su particular estilo de juego que luego adoptaron sus competidores y hasta el día de hoy sigue vigente. Pero bien cabe destacar que Iceman, a sus 69 años, padece cáncer de próstata y a raíz de los cuidados pertinentes, en la actualidad no transita su mejor momento.

Pese a esta compleja enfermedad que ya se sabía que afronta desde hace tiempo, se tomó unos segundos para recordar un difícil momento que debió atravesar cuando anunció su retiro a los 25 años. “Había tenido suficiente. Perdí la motivación y el interés. Yo estaba perdido dentro del mundo. Aparecieron las drogas, las pastillas, el alcohol: todo era para escapar de la realidad”, soltó.

A pesar de que se mantuvo en la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto e hizo una sutil pero evidente referencia al presente. “No pensaba en nada. Está claro que no es positivo, todo eso te destruye como persona. He estado cerca de morir varias veces, pero arreglé mi vida y ahora estoy muy feliz conmigo mismo”, confesó Borg.

Bjorn Borg, capitán del Team Europa en la Laver Cup. (Getty Images)

Ahora sí hizo hincapié en el cáncer de próstata que padece y no ocultó cómo lleva el proceso. “Me tomo la vida día a día, mes a mes, es con lo que tengo que vivir”, sostuvo el oriundo de Estocolmo. Luego, aprovechó para dejar un mensaje y añadió: “Muchísima gente muere cada año por el cáncer de próstata: hazte pruebas y chequeos cada vez que puedas, si puedes hacerlo, hazlo”.

En cuanto a los primeros instantes bajo esta difícil y complicada enfermedad, recordó: “Fue difícil a nivel psicológico para mí. Hablé con el doctor y me dijo que la situación era bastante mala, pero que ya habían hecho lo que tenían que hacer. Me comentó que tenía esas células cancerígenas durmiendo en mi cuerpo. Yo iba a luchar cada día como si fuese la final de Wimbledon“.

Los logros de Bjorn Borg en el tenis

Nacido en la capital de Suecia el 6 de junio de 1956, Borg se convirtió en uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y consiguió múltiples logros de manera extremadamente rápida, a tal punto que se retiró a sus 25 años con 11 Grand Slam en su vitrina: 6 veces campeón de Roland Garros (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981) y otras 5 de Wimbledon (1976, 1977, 1978, 1979, 1980).

Bjorn Borg, ex tenista sueco que fue número uno del mundo. (Getty Images)

Como si eso no alcanzara, Bjorn también conquistó 2 ATP Finals y una Copa Davis a nivel colectivo en representación de su país. Además, bien supo ser el mejor del mundo al alcanzar la cima del ranking consolidarse como el N° 1 del planeta en 1977. Para tomar mayor dimensión de su importancia en la historia, es denominado la primera super estrella del tenis.

Nahuel De Hoz

