La drástica decisión de Carlos Alcaraz tras ser campeón en Tokio: “Siento mucho anunciarlo”

Carlos Alcaraz pasó de la alegría de celebrar su título en el ATP 500 de Tokio, este martes tras vencer en la final al estadounidense Taylor Fritz, al lamento de tener que comunicar una decisión que no estaba en sus planes y que generó gran sorpresa dentro del circuito.

El español, número uno del mundo desde que derrotó a Jannik Sinner en la final del US Open, comunicó que no será parte del Masters 1000 de Shanghái, cuyo cuadro principal comenzará a disputarse este mismo miércoles. “Siento mucho anunciar que no podré jugar este año”, expresó desde sus redes sociales.

Y explicó: “Lamentablemente, he estado lidiando con algunos problemas físicos y, tras hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme. Tenía muchas ganas de volver a jugar frente a la increíble afición de Shanghái. ¡Espero volver pronto y ver a mis aficionados chinos el año que viene!”.

Cabe recordar que Alcaraz venía de agradecer públicamente a su fisioterapeuta por ayudarlo a sobrellevar una semana difícil en Tokio, donde tuvo que lidiar con molestias en uno de sus tobillos para terminar coronándose como campeón del torneo.

Alcaraz confirmó con una historia en Instagram que se baja del Masters de Shanghái.

En la pasada edición del torneo, el español había quedado eliminado en cuartos de final después de una inesperada derrota ante el checo Tomáš Macháč y no podrá cobrarse revancha en el certamen que tiene a Jannik Sinner, su más férreo rival, como campeón defensor.

Publicidad

Publicidad

¿Qué sigue para Carlos Alcaraz?

Habiendo tomado la determinación de bajarse del Masters de Shanghái, Carlos Alcaraz volvería a la acción en el Masters de París, que se disputará entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre. Luego deberá afrontar las ATP Finals en Turín y las finales de la Copa Davis en Bolonia.

Resta saber si participará de la exhibición del del Six Kings Slam en Arabia Saudita, que se desarrollará entre el 16 y el 19 de octubre, o si también se bajará de la misma pese a no demandarle la misma exigencia física que los torneos del circuito.