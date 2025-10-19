Lindsay Davenport eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Es una locura”

Uno de los mejores momentos del tenis femenino de la historia fue entre las décadas del 90 y los 2000. Por aquellos años supieron destacarse jugadoras de la talla de Serena Williams, Venus Williams, Steffi Graf, Martina Hingis, Monica Seles, Jennifer Capriati, Mary Pierce, Maria Sharapova, Justine Henin y Lindsay Davenport, por poner solamente algunos ejemplos.

Lindsay Davenport fue una de las mejores jugadoras del mundo entre fines de los 90 y comienzos de los 2000. En ese período obtuvo sus tres títulos de Grand Slam -US Open 1998, Wimbledon 1999 y Abierto de Australia 2000-, además anteriormente había ganado la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Por aquellos años también supo ser la número 1 del ranking de la WTA.

Davenport y Hingis en la premiación del Abierto de Australia del 2000. (Foto: Getty).

Davenport eligió al mejor tenista de la historia

Lindsay Davenport dejó la actividad profesional y siguió vinculada al mundo del tenis en diversos ambitos, fue comentarista y desde hace un tiempo es la capitana del equipo estadounidense femenino que se desempeña en la Billie Jean King Cup. En 2024 dialogó con Tennis Channel y llenó de elogios a Novak Djokovic: “Va a pasar a la historia estadísticamente -le guste o no a la gente- como el mejor jugador que ha existido, hombre o mujer. Es una locura cuando miras todos sus números. A sus 37 años, un aplauso para él”.

Davenport, capitana del equipo estadounidense de la Billie Jean King Cup. (Foto: Getty).

El enojo de Davenport por las duras críticas a Djokovic en Wimbledon 2024

En aquel Wimbledon de 2024, parte del público abucheó -insólitamente- a Novak Djokovic y Lindsay Davenport fue crítica de esa situación: “Creo que ya ha tenido suficiente, creo que no es fácil ser siempre el villano ahí fuera. Obviamente, en la época de Rafa Nadal y Roger Federer, siempre parecía que el público estaba en su contra. Y ni siquiera contra él, sino en un 90 o 95% a favor del otro jugador”

Publicidad

Publicidad

ver también Fue top 5 del mundo, vivió a la sombra de Steffi Graf y cuestionó a Roger Federer y Rafael Nadal: “Aburridos”

También dijo, en relación a la respuesta de Nole que fue contestarle al público que lo criticaba con algunos gestos: “Creo que está cansado de eso. Creo que tampoco es fácil cuando tus hijos están en las gradas. Creo que cuando haces todo lo que puedes para seguir en el deporte, haces todo lo posible para ayudar a que crezca. Acabas de operarte, él está ahí fuera, ¿en serio? Lo ha tenido. Honestamente, no lo culpo y creo que, ya sabes, bien por él. Es tan extraño porque hace muchas cosas buenas fuera de la cancha. Y ahora parece que está bien animarle o lo que sea, y es terrible. Ha hecho cosas increíbles“.

ver también La imponente suma de 456 millones de dólares que acumularon Djokovic, Federer y Nadal en sus carreras: quién ganó más