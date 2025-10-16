La imponente suma de 456 millones de dólares que acumularon Djokovic, Federer y Nadal en sus carreras: quién ganó más

No hubo un tridente más determinante para el mundo del tenis que el que conformaron Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, el popularmente conocido como Big 3. Durante casi dos décadas protagonizaron batallas impresionantes y si bien es difícil saberlo con certeza, da la impresión que se necesitaron entre sí para tener las extraordinarias carreras que tuvieron, aunque hay que aclarar que Nole sigue batallando en el circuito con 38 años y se mantiene en el top 10, aunque cada vez le cuesta más ganar títulos.

¿Cuánto dinero acumularon en premios Djokovic, Federer y Nadal?

Si bien los tres cuentan con fortunas imponentes producto de haber tenido una carrera sobresaliente en el tenis, la realidad es que mucho del dinero que tienen es por acuerdos comerciales, proyectos como empresarios de otros rubros como el del calzado o el hotelero.

Así y todo, en lo que respecta a los premios ganados en competiciones organizadas por la ATP, el que más acumuló -y puede seguir haciéndolo porque es el único en competencia- es Novak Djokovic, seguido por Rafael Nadal y en tercer lugar aparece Roger Federer.

Nole lleva ganados 190.526.213 dólares, Rafa consiguió 134.946.100 y Roger embolsó 130.594.339. La sumatoria da un total de 456.066.652. Sin dudas, son los tres tenistas que más dinero ganaron en la historia de este deporte.



¿Cómo quedó el historial entre el Big 3?

Djokovic vs. Nadal: 31 victorias para Nole y 29 para Rafa

Djokovic vs. Federer: 27 triunfos del serbio y 23 del suizo

Nadal vs. Federer: Rafa ganó 24 partidos y Roger lo hizo en 16 oportunidades

¿Cuántos títulos tienen Federer, Djokovic y Nadal?

Si bien es el que menos dinero acumuló en lo que respecta al Big 3, Roger Federer es el que más títulos ganó con un total de 103. Por su parte, Novak Djokovic llegó a los 100 en este 2025 y sueña con alcanzar a Su Majestad. Rafael Nadal obtuvo nada más y nada menos que 92 títulos. Ahora bien, en Grand Slams, el que más conquistó fue Nole con 24, le sigue Rafa con 22 y Roger con 20.

