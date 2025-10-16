Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

La imponente suma de 456 millones de dólares que acumularon Djokovic, Federer y Nadal en sus carreras: quién ganó más

El serbio es el único del Big 3 que puede seguir incrementando su fortuna en premios ya que el suizo y el español se retiraron.

Por Lautaro Toschi

Djokovic, Nadal y Federer
© GettyDjokovic, Nadal y Federer

No hubo un tridente más determinante para el mundo del tenis que el que conformaron Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, el popularmente conocido como Big 3. Durante casi dos décadas protagonizaron batallas impresionantes y si bien es difícil saberlo con certeza, da la impresión que se necesitaron entre sí para tener las extraordinarias carreras que tuvieron, aunque hay que aclarar que Nole sigue batallando en el circuito con 38 años y se mantiene en el top 10, aunque cada vez le cuesta más ganar títulos.

¿Cuánto dinero acumularon en premios Djokovic, Federer y Nadal?

Si bien los tres cuentan con fortunas imponentes producto de haber tenido una carrera sobresaliente en el tenis, la realidad es que mucho del dinero que tienen es por acuerdos comerciales, proyectos como empresarios de otros rubros como el del calzado o el hotelero.

Así y todo, en lo que respecta a los premios ganados en competiciones organizadas por la ATP, el que más acumuló -y puede seguir haciéndolo porque es el único en competencia- es Novak Djokovic, seguido por Rafael Nadal y en tercer lugar aparece Roger Federer.

Nole lleva ganados 190.526.213 dólares, Rafa consiguió 134.946.100 y Roger embolsó 130.594.339. La sumatoria da un total de 456.066.652. Sin dudas, son los tres tenistas que más dinero ganaron en la historia de este deporte.

Nole, Roger y Rafa en 2024. (Foto: Getty).

Nole, Roger y Rafa en 2024. (Foto: Getty).

¿Cómo quedó el historial entre el Big 3?

  • Djokovic vs. Nadal: 31 victorias para Nole y 29 para Rafa
  • Djokovic vs. Federer: 27 triunfos del serbio y 23 del suizo
  • Nadal vs. Federer: Rafa ganó 24 partidos y Roger lo hizo en 16 oportunidades
Publicidad
Stefan Edberg eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Especial de muchas formas”

ver también

Stefan Edberg eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Especial de muchas formas”

¿Cuántos títulos tienen Federer, Djokovic y Nadal?

Si bien es el que menos dinero acumuló en lo que respecta al Big 3, Roger Federer es el que más títulos ganó con un total de 103. Por su parte, Novak Djokovic llegó a los 100 en este 2025 y sueña con alcanzar a Su Majestad. Rafael Nadal obtuvo nada más y nada menos que 92 títulos. Ahora bien, en Grand Slams, el que más conquistó fue Nole con 24, le sigue Rafa con 22 y Roger con 20.

Kyrgios apuntó contra Murray: “Actuó como si fuese demasiado importante”

ver también

Kyrgios apuntó contra Murray: “Actuó como si fuese demasiado importante”

Dominic Thiem: “El tenis es un deporte para ricos”

ver también

Dominic Thiem: “El tenis es un deporte para ricos”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Lee también
Stefan Edberg eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Especial de muchas formas”
Tenis

Stefan Edberg eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Especial de muchas formas”

Rod Laver eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “El campeón de su era”
Tenis

Rod Laver eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “El campeón de su era”

Sabatini reveló qué le faltó a Del Potro para pelear por el número 1 con el Big 3
Tenis

Sabatini reveló qué le faltó a Del Potro para pelear por el número 1 con el Big 3

Tras perderse el velorio por estar con la Selección Argentina, el gesto de Paredes con la familia de Miguel Ángel Russo
Boca Juniors

Tras perderse el velorio por estar con la Selección Argentina, el gesto de Paredes con la familia de Miguel Ángel Russo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo