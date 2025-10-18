Fue top 5 del mundo, vivió a la sombra de Steffi Graf y cuestionó a Roger Federer y Rafael Nadal: “Aburridos”

El tenis alemán supo tener figuras memorables, sobre todo en las décadas del 80 y 90. Los nombres más destacados son los de Boris Becker entre los hombres y Steffi Graf entre las mujeres, pero hubo varios más que se destacaron y consiguieron títulos importantes, entre ellos aparece la figura de Anke Huber, jugadora que se desempeñó entre 1989 y 2001.

Los inicios de Anke Huber en el tenis

Anke Huber nació el 4 de diciembre de 1974 en Bruschal, Alemania. A los 7 años comenzó a jugar al tenis y desde chica se destacó en las categorías Sub 12, 14 y 16 de su país. Fueron sus padres los que la insertaron en el mundo del deporte. A partir de 1989 se convirtió en profesional y al año siguiente consiguió su primer título, fue en Schenectady, Estados Unidos, luego llegaría varios más.

Su gran carrera

Una de sus primeras grandes conquistas en el mundo del tenis fue en Filderstadt, Alemania, cuando le ganó la final a Martina Navratilova. En 1993 hizo semifinales en Roland Garros y ganó un título, en 1994 obtuvo tres, en el 95 sumó uno más y sin dudas que 1996 fue el mejor año de su carrera. Lo inició con final en el Abierto de Australia -donde perdió ante Monica Seles- luego ganó tres títulos más y alcanzó su mejor puesto en el ranking de la WTA: el número 4. El tramo final de su carrera fue con dos conquistas más en el año 2000 y su retiro en el 2001, a los 26 años.

Anke Huber

Vivir a la sombra de Steffi Graf

No caben dudas que Steffi Graf es considerada una de las mejores jugadoras de todos los tiempos. Para Anke Huber no fue sencillo ser contemporánea a ella y más siendo alemana. Hace algunos años afirmó: “Me di cuenta muy pronto de que no tendría el éxito de Steffi, pero siempre se me comparó con ella. A veces era bueno tenerla, porque desviaba la atención de mí, pero por el otro lado, siempre tenía la presión de ser la segunda Steffi”. Cabe destacar que a nivel WTA se enfrentaron en 10 oportunidades y la múltiple campeona de Grand Slam ganó siempre.

Su vida después del tenis

Una vez que dejó la actividad profesional, en el año 2001, Anke Huber siguió vinculada al mundo del tenis. Trabaja en medios de comunicación deportivos, también tuvo un rol en la Federación Alemana de Tenis y es la directora del WTA de Stuttgart hasta los días que corren. Suele ser una de las figuras más importantes en la entrega de premios. Sin ir más lejos, este 2025 fue ella quien se lo entregó a Jelena Ostapeko.

Huber le entregó el premio de campeona del WTA de Stuttgart a Ostapenko en 2025. (Foto: Getty)

En 2020 le contó a RNZ por qué decidió tener este rol dentro del tenis: “Estoy deliberadamente fuera de todo este circo del tenis. Simplemente ya no quería viajar tanto. Si alguien necesita ayuda aquí, siempre estoy lista para ayudar. Pero es inconcebible que me involucre nuevamente en la gira nuevamente. Todavía estoy cerca del circuito, que tengo que estar por mi trabajo en Stuttgart. Es por eso que también asisto a otros dos o tres torneos al año. Solo que ahora ya no juego tanto”.

Análisis del comportamiento de Federer y Nadal

En 2022, luego de un escándalo protagonizado por Alexander Zverev en el que trató de idiota a un umpire y golpeó su raqueta contra la silla, su compatriota Anke Huber dialogó con Eurosport Alemania y dejó una polémica frase que involucró a Roger y Federer y Rafael Nadal: “No creo que las emociones sean malas, pero no deben ser insultantes y deben permanecer dentro de ciertos límites, si se pone demasiado no hay que apartar a los chicos de inmediato”.

“Tuvimos una época con Roger Federer y Rafael Nadal, que siempre se comportaron como deportistas y de forma muy justa, pero si todo el mundo mira de frente y no hace ni pío, se vuelve aburrido. Desde mi punto de vista, todo esto se debe también a nuestra forma libre de educar a los niños. Eso se refleja en la cancha, el respeto ha disminuido, pero eso es un problema general”, completó Huber.