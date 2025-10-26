Bronca y vandalismo con un mural de Novak Djokovic en Serbia

Es difícil entender que Novak Djokovic no sea aclamado en su Serbia natal. Nole nació en Belgrado, es el mejor tenista de la historia del país, ganó la Copa Davis en 2010, fue medallista olímpico en París 2024, pero así y todo tiene sus detractores. Los motivos no tienen nada que ver con los deportivo, sino más bien con lo político.

Hace algunos meses, Novak Djokovic decidió mudarse junto a su familia. Se fue de Belgrado a Atenas, es que sentía cierta presión del gobierno actual y no se sentía cómodo. Si bien fueron varias las manifestaciones en contra, la más marcada fue la que Nole hizo a favor de las protestas estudiantiles.

Vandalizaron un mural de Djokovic en Belgrado

Andrej Josifovski pintó un mural de Novak Djokovic en las calles de Belgrado, pero el mismo fue vandalizado en las últimas horas. Seguidores de Aleksandar Vucic -presidente de Serbia- decidieron pintarle íntegramente de negro, en claro repudio al ex número 1 del mundo, quien además suele ser víctima de los medios amigos del gobierno actual.

Así quedó el mural de Novak Djokovic. (Foto: @sportklub).

Cabe destacar que hace unos meses, Novak Djokovic dijo presente en un clásico de básquet entre Paritzan y Estrella Roja -los dos clubes más populares de Serbia- con un buzo que decía: “Students are champions” (los estudiantes son campeones), en clara señal de apoyo a las protestas contra el gobierno.

