Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Bronca y vandalismo con un mural de Novak Djokovic en Serbia

El mejor tenista serbio de la historia tiene algunos detractores en su país natal y una obra callejera con su figura fue dañada a propósito.

Por Lautaro Toschi

Novak Djokovic
© GettyNovak Djokovic

Es difícil entender que Novak Djokovic no sea aclamado en su Serbia natal. Nole nació en Belgrado, es el mejor tenista de la historia del país, ganó la Copa Davis en 2010, fue medallista olímpico en París 2024, pero así y todo tiene sus detractores. Los motivos no tienen nada que ver con los deportivo, sino más bien con lo político.

Hace algunos meses, Novak Djokovic decidió mudarse junto a su familia. Se fue de Belgrado a Atenas, es que sentía cierta presión del gobierno actual y no se sentía cómodo. Si bien fueron varias las manifestaciones en contra, la más marcada fue la que Nole hizo a favor de las protestas estudiantiles.

Vandalizaron un mural de Djokovic en Belgrado

Andrej Josifovski pintó un mural de Novak Djokovic en las calles de Belgrado, pero el mismo fue vandalizado en las últimas horas. Seguidores de Aleksandar Vucic -presidente de Serbia- decidieron pintarle íntegramente de negro, en claro repudio al ex número 1 del mundo, quien además suele ser víctima de los medios amigos del gobierno actual.

Así quedó el mural de Novak Djokovic. (Foto: @sportklub).

Así quedó el mural de Novak Djokovic. (Foto: @sportklub).

Cabe destacar que hace unos meses, Novak Djokovic dijo presente en un clásico de básquet entre Paritzan y Estrella Roja -los dos clubes más populares de Serbia- con un buzo que decía: “Students are champions” (los estudiantes son campeones), en clara señal de apoyo a las protestas contra el gobierno.

La fuerte predicción que hizo Serena Williams e involucra a Alcaraz y Djokovic: “Claro que es posible”

ver también

La fuerte predicción que hizo Serena Williams e involucra a Alcaraz y Djokovic: “Claro que es posible”

DATOS CLAVE

  • Novak Djokovic nació en Belgrado y ganó la Copa Davis en 2010 con Serbia.
  • Un mural de Novak Djokovic en Belgrado fue vandalizado por seguidores del presidente Aleksandar Vucic.
  • Novak Djokovic se mudó de Belgrado a Atenas hace unos meses por la presión del gobierno.
Publicidad
Toni Nadal eligió al mejor tenista de la historia entre Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal: “Sin duda”

ver también

Toni Nadal eligió al mejor tenista de la historia entre Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal: “Sin duda”

Tsonga: “Me hubiera gustado ver a Sinner y Alcaraz jugar contra Djokovic, Federer y Nadal”

ver también

Tsonga: “Me hubiera gustado ver a Sinner y Alcaraz jugar contra Djokovic, Federer y Nadal”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
El particular partido de Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Barcelona: 1 gol, 2 anulados y un penal errado
Fútbol Internacional

El particular partido de Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Barcelona: 1 gol, 2 anulados y un penal errado

Los convocados de Boca para visitar a Barracas Central
Boca Juniors

Los convocados de Boca para visitar a Barracas Central

Se conoció la lesión de Cavani: el parte médico
Boca Juniors

Se conoció la lesión de Cavani: el parte médico

River hoy: los puntos que necesita para clasificar a la Libertadores 2026 y la revelación de Gio Simeone
River Plate

River hoy: los puntos que necesita para clasificar a la Libertadores 2026 y la revelación de Gio Simeone

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo