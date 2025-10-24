Es tendencia:
La fuerte predicción que hizo Serena Williams e involucra a Alcaraz y Djokovic: “Claro que es posible”

La estadounidense se encuentra en Oviedo, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias 2025 por su extraordinaria trayectoria deportiva.

Por Lautaro Toschi

Serena Williams es una de las tenistas más importantes de todos los tiempos. Por tal motivo, en España decidieron homenajearla y entregarle el prestigioso reconocimiento del Premio Princesa de Asturias 2025. La estadounidense se encuentra en Oviedo y en diálogo con la prensa repasó sus inicios en el tenis y también elogió a Carlos Alcaraz, a quien suele mandarle un mensaje antes de sus partidos para decirle que lo está apoyando.

En diálogo con la prensa, Serena recordó la importancia de su padre en los inicios de su carrera: “Él es el principal motivo por el que mi hermana y yo jugamos al tenis. Fue su idea, quería que tuviéramos una vida mejor para nosotros de la que tuvo él. Y lo hicimos, lo conseguimos. Trabajamos muy duro, escuchamos lo que nos decía él y nuestra madre”.

Además, agregó: “Mi carrera ha sido un viaje y un sueño que me ha llevado muy lejos. He estado en todos los rincones del mundo gracias al tenis. Me ha traído mucha alegría muchas veces, y también una gran tristeza en alguna ocasión: eso ocurre con todos los deportes. El tenis me ha enseñado lo que es la disciplina, me ha enseñado a esforzarme. Me ha dado tanto… Todavía estoy beneficiándome del tenis. Y todo esto empezó con el instinto de mi padre”.

Serena y su buena relación con Carlos Alcaraz

La ex número 1 del mundo y ganadora de 23 títulos de Grand Slam fue consultada por su vínculo con el tenis español y no dudó a la hora de contar qué suele hacer antes de los partidos de Alcaraz: “Claro que lo conozco bien, los españoles llevan mucho tiempo en todo lo alto. Está Rafa, por supuesto, pero hay otros muchos tenistas maravillosos. Alcaraz está haciendo cosas increíbles. Soy una fan incondicional de Alcaraz. Siempre lo llamo cuando juega, para animarlo“.

¿Puede superar Alcaraz a Djokovic en títulos de Grand Slam?

Carlitos apenas tiene 22 años y ya cuenta con seis títulos de Grand Slam, mientras que Djokovic es el máximo ganador de majors con 24 conquistas. La prensa le preguntó a Serena Williams si Alcaraz podría llegar a superar a Nole en esa matera y la estadounidense no dudó: “A estas alturas todo es posible. Cuando empezó Federer nadie pensaba que pudiera superar a Sampras, y lo hizo. Luego Rafa hizo lo mismo, y luego Djokovic. Carlos es muy joven, tiene grandes rivales, pero claro que es posible. Los récords están ahí para superarlos“.

