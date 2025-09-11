Marin Cilic aseguró quién es el mejor de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Un tenis increíble”

Desde 2003, cuando Roger Federer conquistó el primer Grand Slam de su carrera, en Wimbledon, el reinado del suizo junto a Rafael Nadal y Novak Djokovic fue abismal. Solamente un puñado de tenistas logró conquistar uno de los trofeos Major desde el dominio del Big 3.

Entre los privilegiados que cuentan con un Grand Slam en su palmarés se encuentra Marin Cilic. El experimentado tenista croata, que continúa en actividad a los 36 años, triunfó en US Open 2014 al vencer a Federer en una semifinal a sets corridos y, en la definición, a Kei Nishikori por la misma vía.

Aquel festejo, junto a las conquistas de otros 20 títulos en el Circuito ATP, además de la Copa Davis, la Laver Cup y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, convierten a Cilic en una voz autorizada a la hora de analizar el tenis.

En ese contexto, el croata se metió al barro en el debate sobre cuál de los exponentes del Big 3 es el mejor de la historia y no dudó al elegir a Novak Djokovic en aquella posición.

“Para mí, Novak en su mejor momento es el mejor jugador de todos los tiempos, el que tiene un tenis increíble y apenas tiene agujeros en su juego”, se decantó el tenista europeo en una entrevista con Tennis World.

Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas del mundo. El mejor, según Cilic

La predicción acertada de Cilic sobre Djokovic

En marzo de 2020, Nole venía de levantar el trofeo en Australian Open, justo antes de la irrupción de la pandemia por Covid-19, y Cilic ya tenía claro qué iba a ser del futuro del serbio.

“Creo que Djokovic tiene las mejores posibilidades de terminar su carrera con más Majors que el resto, no está tan lejos de Federer, también está sano y hay un gran equipo a su alrededor. Podría jugar a un alto nivel durante cuatro, cinco o seis años y está en la mejor posición para ganar la mayoría de los títulos Major”, sentenció.

Y el tiempo le dio la razón. Desde entonces, Djokovic conquistó 7 Grand Slams más para llegar a 24. Detrás quedaron los ya retirados Rafael Nadal y Roger Federer, con 22 y 20, respectivamente.

