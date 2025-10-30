La ATP analiza tomar una decisión que podría perjudicar drásticamente a Argentina

El calendario de la ATP es cada vez peor y los propios jugadores lo hacen saber de manera permanente cuando la prensa los consulta al respecto. La gran mayoría de los Masters 1000 pasaron a ser de dos semanas y eso descompensó el cronograma, pero no fue solamente esa modificación la que hizo un descalabro para el mundo del tenis. No es casualidad que hayan incrementado considerablemente las lesiones en este último tiempo.

A partir de 2028, Arabia Saudita tendrá su Masters 1000, el cual será de una semana de duración y no será obligatorio para los tenias, aunque se estima que habrá premios en dinero imponentes y serán pocos los que se lo quieran perder. Desde la ATP ya dieron indicios de cómo se insertaría en el calendario este certamen y eso perjudicaría a Sudamérica.

Andrea Gaudenzi, director de la ATP, dialogó con The National News e informó en qué época del año se insertaría el certamen al calendario: “Nuestro objetivo es que en febrero convivan dos giras: una en Oriente Medio, con el nuevo Masters 1000, y otra en Sudamérica. Necesitamos tiempo para estudiar cuál es la manera ideal de proceder”.

Cabe destacar que, de confirmarse que habría una gira en Oriente Medio -con un Masters 1000 en Arabia Saudita y dos ATP 500 en Doha y Dubái- en simultáneo con la de Sudamérica, que suele tener el ATP 250 de Buenos Aires, el ATP 500 de Río de Janeiro y el ATP 250 de Santiago de Chile, sería prácticamente una sentencia de muerte para el tenis sudamericano, que claro está es donde existen los aficionados más apasionados del circuito.

Martín Jaite, Joao Fonseca y Francisco Cerúndolo en la entrega de premios del último ATP de Buenos Aires. (Foto: Getty).

El ATP de Buenos Aires tendrá dura competencia en 2026

Desde comienzos de 2025 se sabe cómo será el calendario de la ATP de 2026 y, sin lugar a dudas, uno de los torneos que más terreno perdió fue el de Buenos Aires, que a partir del próximo año se jugará en la misma semana que los ATP 500 de Dallas y Róterdam. A pesar de eso, desde la organización del torneo más importante que se juega en Argentina confirmaron que en 2026 lo jugarán tenistas de la talla de Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Francisco Cerúndolo, Joaoa Fonseca y Gael Monfils, entre otros.

DATOS CLAVE

Arabia Saudita albergará un nuevo Masters 1000 a partir de 2028 , con una duración de una semana .

albergará un nuevo Masters 1000 a partir de , con una duración de . El director de la ATP, Andrea Gaudenzi , busca insertar el torneo saudí en febrero , compitiendo con la gira sudamericana.

, busca insertar el torneo saudí en , compitiendo con la gira sudamericana. El ATP de Buenos Aires se jugará en la misma semana que los ATP 500 de Dallas y Róterdam a partir de 2026.

