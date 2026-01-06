Más de 40 horas de viaje en avión y tren y un equipo con varios debutantes: así será la serie de Copa Davis ante Corea del Sur

Serán cuatro los debutantes. Es que la serie de Copa Davis ante Corea del Sur cayó en una pésima fecha para el tenis argentino: la mayoría de los jugadores estarán en plena gira sudamericana, un momento clave para sumar puntos y buscar posicionarse para la temporada que se viene. Es por eso que Javier Frana anunció un equipo renovado para salir a los courts en febrero y da el primer paso en los Qualifiers 2026.

Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni fueron los citados. A excepción de Molto, los tres singlistas y Andreozzi tendrán su primera experiencia en Copa Davis.

Trungelitti será uno de los debutantes. Foto Challenger Tour.

“Nos entusiasma tener cuatro jugadores debutando, que dieron el sí por su generosidad y convicción. Vamos a ir a Corea a dar lo mejor, a entregar todo nuestro talento. Estamos convencidos de que vamos a tener un resultado positivo. Lo vamos a afrontar para demostrar que el tenis argentino es mucho más grande que los 5 mejores del ranking. El tenis argentino estará súper bien representado”, dijo el capitán en un comunicado difundido por la AAT.

No será la única complicación del equipo nacional: ya que los anfitriones se mostraron inflexibles ante la posibilidad de cambiar la fecha, estipulada para el 7 y 8 de febrero, Argentina encarará un viaje de casi 40 horas entre los dos tramos aéreos más el tren que los dejará en la ciudad de Busan. Los partidos se jugarán en el Gijang Stadium y sobre superficie rápida.

“Los cambios de la ITF para este año hicieron que el tenis argentino se vea claramente perjudicado porque no es compatible con la gira sudamericana, privando a los jugadores de Copa Davis que participan en Rosario y Buenos Aires y quedar mal preparados para la gira, que es vital para ellos por los puntos que hay en juego y las posibilidades de jugar en su país”, explicó Frana.

La serie, que se disputa una semana tarde respecto al calendario 2025, coincide con el Rosario Challenger 125 y el inicio del ATP 250 Argentina Open, dos torneos fundamentales para los tenistas locales.

El equipo nacional

Una de las grandes sorpresas fue la convocatoria de Marco Trungelitti: a los 35 años le llegó su primera citación al equipo nacional de Copa Davis, un anhelo que se fue postergando y que lo encuentra hoy en el puesto 131° del ranking ATP. Viene de un 2025 que marca un antes y un después ya que logró tres títulos del ATP Challenger Tour.

Le sigue Guido Andreozzi, que tiene 34. Aunque nunca jugó en la Copa Davis, sí sabe de qué se trata representar a la Argentina ya que cuenta con tres medallas panamericanas, dos logradas en Toronto 2015 (oro en dobles mixto y plata en masculino) y Lima 2019 (plata en dobles masculino). Es por esa razón quizá que en el 2024 decidió dedicarse exclusivamente al dobles, y logró ubicarse en el puesto 33° del ranking. Logró tres 3 títulos ATP 250: Bastad, Umag y Buenos Aires.

Federico Gómez también es un jugador con experiencia aunque viene de una rama diferente: hasta 2019 jugó al tenis universitario en los Estados Unidos mientras estudiaba Gestión Deportiva. Pegó el salto al profesionalismo y ahora con 29 años ocupa el puesto 183°. En diciembre del 2025 logró su primer título en canchas rápidas, en el Challenger 100 de Temuco, Chile, y cerró el año ganando los Interclubes de Primera con el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El último de los citados que nunca compitió en Copa Davis es Thiago Tirante, el más joven de la delegación, nacido en el 2001 (25 años). Hoy ubicado en el puesto 106°, logró varias veces superar meterse en el Top 100. En su haber se cuentan 6 trofeos del ATP Challenger Tour.

El que completa la delegación es Andrés Molteni, quien fue el único que estuvo en el Final 8 en Italia el pasado noviembre, cuando Argentina cayó ante Alemania por 2-1. Molto y Zeballos jugaron un dobles espectacular ante la dupla conformada por Kevin Krawietz y Tim Puetz y cayeron en un tenso tie break por 4-6, 6-4 y 7-6 (10).

El equipo rival

Tras la confirmación del equipo Argentino llegaron las designaciones del equipo coreano, que no cuenta con ningún jugador de singles dentro de los 300 mejores del ranking. Ellos serán Hyeon Chung, (361° del ranking ATP) quien llegó a estar en el Top 20 antes de sufrir varias lesiones (su mejor resultado fue una semifinal en Australia), y Soonwoo Kwon (481°) quien alcanzó el puesto 52 en el 2021 y apenas tiene 28 años.

Andreozzi y sus medallas Panamericanas. Foto Guido Andreozzi.

El tercer singlista será Sanhui Shin, también de 28 años, hoy 357° de la ATP, su mejor ranking histórico. Viene de retirarse en los cuartos de final del M15 Gimcheon, sobre canchas duras. y luego los doblistas Jisung Nam (170°) y Uisung Park (242°).

Corea está en el puesto 22° del ranking de equipos. En el 2025 venció a Kazajistán para ingresar a las Qualifiers, pero luego perdió 4-0 con Chequia como visitante. En aquella serie estuvieron Shahui Shin, Soonwoo Kwon y Jinsung Nam. Los tres estaban en aquel momento (fines de enero del 2025) bastante por debajo del ranking ATP actual.

Cuando se juega

Argentina jugará ante Corea del Sur el 7 y 8 de febrero, en el Gijang Stadium, ubicado en el distrito de Gijang-gun, al noreste de la ciudad y sobre superficie rápida. En caso de ganar la serie, chocará frente al ganador de Países Bajos o la India, quienes jugarán en Bangalore.

