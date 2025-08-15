A lo largo de la historia, el tenis australiano tuvo extraordinarios jugadores y así fue desde los inicios. Probablemente el más emblemático de todos sea Rod Laver, una leyenda de este deporte, pero contemporáneo a él fue John Newcombe, un jugador con un estilo propio marcado que supo ganar Grand Slams en todas las modalidades y también ser uno de los primeros números uno del ranking de la ATP en la Era Abierta. En su faceta de capitán del equipo australiano de Copa Davis supo ganarla en cuatro oportunidades con jugadores de la talla de Lleyton Hewitt o Patrik Rafter como grandes figuras.

La extraordinaria carrera de Newcombe en individuales

John Newcombe nació en Sídney el 23 de mayo de 1944 y desde chico se aficionó por los deportes, pero fue en el tenis donde verdaderamente se destacó. Para 1961 fue campeón júnior australiano y repitió en los dos años siguientes, eso lo llevó a ser convocado por primera vez al equipo de Copa Davis en 1963 con apenas 19 años.

Newcombe era unos años menor que Rod Laver, la gran leyenda del tenis australiano y siguió sus pasos. En lo que respecta a títulos en individuales, John obtuvo nada más y nada menos que 68 títulos, siete de ellos de Grand Slam: fue campeón en el Abierto de Australia, Wibledon y US Open, pero no puso hacerlo en Roland Garros. Por otro lado, John Newcombe fue número 1 del mundo en el ranking de la ATP, de hecho, fue el segundo en ocupar esa posición luego de Illie Nastase. Cabe recordar que el ranking comenzó de manera oficial en el año 1973.

John Newcombe tras ganar Wimbledon 1971. (Foto: Getty).

El día que Jimmy Connors le respondió con ira

Newcombe tuvo grandes rivalidades a lo largo de su carrera, la cual se dio prácticamente durante las décadas del 60 y 70, en dicha era se lucieron jugadores como Rod Laver, Arthur Ashe, Illie Nastase, Guillermo Vilas y Jimmy Connors. Justamente con Connors tuvo un fuerte cruce dialéctico en la antesala de la final del Abierto de Australia. El australiano había acusado a Jimbo de no querer cruzarlo en la cancha y el estadounidense le respondió de manera contundente.

Jimmy Connors en 1975. (Foto: Getty).

Jimmy Connors afirmó antes de jugar en la final del Abierto de Australia de 1975: “Newcombe debería hablar más con su raqueta y menos con su boca. Dice que lo he estado esquivando, pero no necesito esquivar a nadie. Siempre que llego a una final, él no está”. El resultado de aquella final quedó en manos del australiano en cuatro sets. Años más tarde se enfrentarían cuatro veces más con todos triunfos de Connors. Cabe destacar que aquello solamente quedó en un cruce mediático, pero que luego mantuvieron una buena relación personal.

Brillante carrera en dobles y por equipos

No solamente en individuales fue número 1 del mundo, también lo fue en dobles, donde conquistó -la gran mayoría en dupla con Tony Roche- 17 títulos de Grand Slam, además sumó dos en dobles mixtos, por lo que si contabilizan todos los Majors -individuales, dobles masculinos y dobles mixtos- que ganó fueron nada más y nada menos que 26. Por otro lado, en lo que respecta a la Copa Davis, ganó cinco ediciones: las de 1964, 1965, 1966, 1967 y 1973.

Newcombe y Roche en Wimbledon 1970. (Foto: Getty).

Un bigote emblemático, ¿asegurado por millones de dólares?

Uno de los aspectos más característicos de John Newcombe fue su clásico bigote, el que mantiene hasta los días que corren. En el inicio de su carrera no lo tenía, pero luego se lo dejó y se convirtió en un verdadero ícono. De hecho, fue tal la locura por su bigote que durante muchos años se dijo en la prensa que lo había asegurado por 13 millones de dólares, pero él mismo se encargó de negar las versiones.

John Newcombe y su clásico bigote a comienzos de los 80. (Foto: Getty).

Su vida después del tenis: capitán del equipo australiano de Davis y academia de tenis en USA

Oficlamente, John Newcombe dejó el tenis profesional en 1981. Cinco años más tarde fue incluido -junto a Tony Roche- en el Salón Internacional de la Fama del tenis. Para 1995 asumió como capitán del equipo australiano de Copa Davis y se mantuvo en el cargo hasta el año 2000, en ese período, los oceánicos la ganaron en 1999.

John Newcombe, Lleyton Hewitt, Patrick Rafter, Sandon Stolle y Mark Woodforde en la premiación de la Copa Davis 2000, donde Australia cayó ante España. (Foto: Getty).

Por otro lado, Newcombe se mudó a Texas, Estados Unidos junto a su esposa -la ex tenista alemana Angelika Pfannenburg- y allí abrió la academia de tenis The John Newcombe Tennis Ranch, en el cual se enseña tenis de manera recreativa, principalmente a chicos. Además, es habitual verlo en eventos de tenis importantes, de hecho, este 2025 fue el encargado de entregar los premios del Abierto de Australia.

Zverev, Newcombe y Sinner en la premiación del Abierto de Australia 2025. (Foto: Getty).

