Jannik Sinner triunfó en sets corridos ante Carlos Alcaraz y conquistó el ATP Finals

Por la definición del ATP Finals de Turín, Jannik Sinner se impuso este domingo por 7-6(4) y 7-5 ante Carlos Alcaraz. Así, el italiano cerró a lo grande su temporada en un nuevo enfrentamiento entre los dos tenistas que lideran la disciplina a nivel mundial.

En el primer set, los finalistas no se quebraron el saque en toda la manga, lo que llevó al tie break para definir ese primer parcial. El italiano se mostró más sólido para llevárselo por 7-4 y adelantarse de cara al título.

La segunda manga encontró mejor parado a Sinner, que logró ganarle el saque a su oponente en dos oportunidades de las tres totales en el set. De esta manera, selló la historia por 7-5 para evitar que se jugara un tercer y definitivo parcial en la ciudad del norte de Italia.

Quién quedó Número 1 del Ranking ATP tras la final entre Sinner y Alcaraz

A pesar de la victoria de Sinner, Alcaraz se mantiene como el líder del escalafón mundial tras haber sumado 1000 puntos por el subcampeonato. Ahora, el de Murcia acumula 12.050 unidades, mientras que el italiano, con los 1.500 de este domingo, llegó a 11.500. Ambos están muy lejos de sus competidores.

Las finales de 2025 entre Sinner y Alcaraz

La de este domingo se trató de la séptima definición entre ambos en el Circuito ATP. Sinner recortó la brecha con cuatro victorias para él, mientras que Alcaraz celebró en 4. Sin embargo, hay que destacar que el italiano se retiró por lesión en Cincinatti durante el primer set, cuando el español ganaba 5-0 en 23 minutos.

Cómo quedó el historial entre Sinner y Alcaraz

A pesar de la victoria de Sinner en Turín, Alcaraz se mantiene arriba en el historial entre ambos con 10 triunfos, mientras que el italiano acumula 6, hasta el momento. La edad de ambos indica que habrá buenas oportunidades para intentar dar vuelta la historia para el campeón de este domingo.

Qué se les viene a Sinner y Alcaraz

Con la gratificación por haber cumplido el objetivo en el ATP Finals, es el momento de unas merecidas vacaciones para Sinner. Del otro lado, Alcaraz encarará la etapa final de la Copa Davis 2025 para España. Será del 18 al 23 de noviembre y los otros países clasificados son Argentina, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia y República Checa.

