Reclamo, frío apretón de manos y publicación polémica: Osaka y Cirstea se cruzaron feo en el Abierto de Australia

A pesar de que la japonesa ganó el partido, las cosas no se quedaron allí y la rivalidad siguió incluso en redes sociales.

Por Germán Celsan

Osaka y Cirstea tuvieron un particular cruce en el Australian Open 2026
El Abierto de Australia es el primer Grand Slam de la temporada y ya nos está dejando momentos que serán recordados en el resumen de fin de año. Este jueves, por la segunda ronda, se enfrentaron Naomi Osaka (17) y Sorana Cirstea, en lo que terminó siendo un duelo que siguió más allá de lo que sucedió en el Margaret Court Arena.

La japonesa, que finalmente ganó el partido en tres sets (6-3; 4-6; 6-2), tuvo un gesto que no cayó muy bien en su rival. Y es que, con el encuentro 4-2 a su favor en el tercer set, Osaka festejó un saque fallido de su rival. Un ‘come on’ [¡Vamos! en español] se pudo escuchar de su parte, entre saque y saque de Cirstea. “¿Eso está permitido?”, consultó la rumana a la jueza de silla del partido, visiblemente molesta con la reacción de su rival.

Dos games después, el partido terminó con el triunfo de Osaka y, a la hora de saludarse en la red, Cirstea lo hizo de muy mala gana por lo sucedido minutos antes. La japonesa mostró cara de sorprendida y con una sonrisa irónica la miró mientras Cristea se encaminó a su silla. Pero la cosa tampoco terminó allí.

En la entrevista post partido, Naomi Osaka fue consultada por ese frio apretón de manos y respondió: “Al parecer, hubo varios ‘come on’ que le molestaron. No pasa nada, es una gran jugadora. Creo que era su último Australian Open, lamento que se haya ido así de molesta“.

Pero las cosas tampoco terminaron en eso, ya que minutos después de las declaraciones de Naomi Osaka, Cirstea demostró seguir molesta con la forma en que la japonesa se comportó durante el partido y lo hizo con una historia en su cuenta de Instagram. Allí publicó un cartel con la leyenda: “Vuelvan a callar a Naomi“, y aunque lo borró a los minutos, no fue suficiente como para evitar que se volviera viral en redes sociales.

La historia de Cirstea contra Naomi Osaka en Instagram.

En cualquier caso, la rumana, de 35 años, quedó fuera del Abierto de Australia y Naomi Osaka continuará en la competencia. Su próxima rival, en tercera ronda, será la local Maddison Inglis, que también viene de jugar dos partidos a tres sets en las primeras dos rondas del Grand Slam.

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

