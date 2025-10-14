Rod Laver eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “El campeón de su era”

Admirado y respetado por todo el mundo del tenis, Rod Laver es una de las leyendas de este deporte. No es casualidad que uno de los certámenes a nivel equipos más importantes del mundo lleve su nombre, se trata de la competición que se disputa después del US Open y enfrenta a un equipo de Europa contra otro del resto del mundo.

Rod Laver eligió al mejor tenista de la historia

En 2021, Rod Laver dialogó con Fox Sports y fue consultado respecto a quién es el mejor tenista de todos los tiempos entre Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal: “Para mí, Roger Federer es el campeón de su era. Lo pienso de verdad. Si miras sus números y récords, hay mucho para asegurar que es el mejor de la historia“. Cabe destacar que estas declaraciones fueron en la antesala de los retiros de Federer y Nadal.

La brillante carrera de Rod Laver

Rod Laver es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, aunque tuvo la particularidad de desarrollar la mejor parte de su carrera antes del inicio de la Era Abierta, inclusive técnicamente no llegó a ser número 1 del mundo porque el ranking comenzó en 1973, cuando el australiano ya estaba en el tramo final de su trayectoria. Laver conquistó 11 títulos de Grand Slam, todos ellos entre 1960 y 1969, de hecho en esta último año ganó los cuatro que se jugaron.

Rod Laver en 2025. (Foto: Getty).

Entre 1959 y 1962, Rod Laver integró el equipo australiano de Copa Davis -junto a Roy Emerson- que ganó las cuatro ediciones de manera consecutiva. En 1959 derrotó en la final a India, en 1960 a Italia, en 1961 Italia nuevamente y en 1962 a México.

