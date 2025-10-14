Es tendencia:
Sabatini reveló qué le faltó a Del Potro para pelear por el número 1 con Djokovic, Federer y Nadal

La mejor jugadora de la historia estuvo en el partido homenaje de la Torre de Tandil que se hizo en diciembre de 2024.

Por Lautaro Toschi

Gabriela Sabatini y Del Potro
A lo largo de su historia, el tenis argentino supo dar enormes jugadores y jugadoras que se destacaron en el circuito. Probablemente el más importante entre los hombres fue Guillermo Vilas, mientras que entre las mujeres el primer nombre que se viene a la cabeza es Gabriela Sabatini, de gran recorrido entre los 80 y los 90. En esta oportunidad, la ganadora del US Open de 1990 se refirió a Juan Martín Del Potro y la posibilidad que tuvo de pelear por el número 1 del mundo en la era del Big 3.

Gabriela Sabatini, quien en 2024 formó parte del partido homenaje que Juan Martín Del Potro jugó en el Parque Roca ante Novak Djokovic a modo de despedida, analizó la carrera de la Torre de Tandil y reveló el motivo por el que no llegó a ser número 1 del mundo. Lo hizo en su visita al WTA 125 de Mallorca: “Si a Juan Martín le hubieran respetado las lesiones habría llegado al número uno a pesar de que estaban Federer, Nadal y Djokovic”.

¿Cuál fue el mejor ranking de Juan Martín Del Potro?

Si bien Juan Martín Del Potro ganó el US Open en 2009, su mejor ranking lo alcanzó en septiembre de 2018, después de jugar su segunda final en el Abierto de Estados Unidos, cuando alcanzó el puesto número 3. La realidad es que tuvo una gran carrera, pero las lesiones le impidieron tener regularidad, un aspecto clave para aspirar a ser número 1 del mundo. Cabe destacar que jugó como profesional entre 2005 y 2022, en la misma era que Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Gabriela Sabatini en 2024. (Foto: Getty).

La gran carrera de Gabriela Sabatini

Gabriela Sabatini jugó de manera profesional entre 1985 y 1996. En esos once años logró ganar 27 títulos a nivel individual, entre ellos el US Open de 1990. En lo que respecta al ranking de la WTA supo ser número 3 del mundo. Más allá de las estadísticas, Gabriela logró que todo un país mantenga su pasión por el tenis luego de lo que había sido una carrera extraordinaria de Guillermo Vilas, quien hizo enamorar de este deporte a los argentinos.

Sabatini eligió entre Alcaraz y Sinner

La ex número 3 del mundo analizó el presente de los dos mejores jugadores del mundo y dijo quién de los dos le gusta más: “El nivel de los dos es increíble, pero quizás me guste más Alcaraz porque es más creativo. Aunque reconozco que Sinner es también increíble”.

