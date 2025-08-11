Es tendencia:
Roger Federer confirmó que volverá al tenis: cuándo, dónde y qué modalidad

El suizo se retiró oficialmente en 2022 en la Laver Cup y su última aparición pública fue en Wimbledon 2025 cuando fue a ver a Novak Djokovic.

Por Lautaro Toschi

Roger Federer
© GettyRoger Federer

Marcó una era, el tenis tuvo un antes y un después de Roger Federer. Su exquisita técnica, su elegancia, sus formas dentro y fuera de la cancha, sus títulos, sus victorias, su rivalidad con Rafael Nadal y Novak Djokovic, sus 20 Grand Slams, su carisma, son huellas que quedaron para los amantes de este deporte. En 2022, luego de casi un cuarto de siglo jugando en la elite, el suizo cerró su ciclo como tenista profesional, pero no se alejó en absoluto de esta disciplina. Se lo vio en eventos de trascendencia y, muy cada tanto, dentro de una cancha en alguna exhibición para el deleite de los nostálgicos.

En las últimas horas se confirmó que Roger Federer volverá a las canchas, será a modo de exhibición y en dobles. La cita será el 10 de octubre, cerca del final del Masters 1000 de Shanghái, justamente donde en 2024 también dijo presente dentro de una cancha. Tras el cierre de la gira norteamericana de canchas duras, el circuito se muda a Asia, aunque previamente se jugará la Copa Davis -en Bologna y Manchester- para luego llegar a China y Japón, con algunos torneos 250 y 500 hasta que el 1 de octubre comience el Masters 1000 de Shanghái.

¿Cómo será la vuelta de Roger Federer al tenis?

El evento llevará el nombre de Roger & Friends celebrity doubles match y está programado para que sea el 10 de octubre, en el tramo final del Masters 1000 de Shanghái. El evento será en el court central de dicho evento y no solamente contará con la presencia de Roger Federer, también estarán Jie Zheng -ganadora en dobles del Abierto de Australia y Wimbledon, además de los actores Donnie Yen y Wu Lei, populares en China.

Roger Federer en Wimbledon 2025. (Foto: Getty).

Roger Federer en Wimbledon 2025. (Foto: Getty).

¿Cuál fue la última aparición pública de Roger Federer?

El pasado 7 de julio, Roger Federer estuvo en la cancha central del All England Club para ver la jornada de Wimbledon. En aquella oportunidad tuvo la chance de observar de cerca a Mirra Andreeva, quien ganó su partido y luego le agradeció a Su Majestad y a Mirka -su esposa- de haber estado presentes. Además, también vio la victoria de Novak Djokovic ante De Miñuar.

