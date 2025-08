Fue top 3, definió a Federer como la perfección y la muerte de su madre modificó para siempre su carrera: “Ella era dura conmigo”

En las últimas décadas, siempre hubo tenistas rusos dando que hablar por sus buenas actuaciones, tanto entre los hombres con casos como los de Marat Safín, Yevgeny Kafelnikov o inclusive en los tiempos que corren con Andrey Rublev o Daniil Medvedev, por poner algunos ejemplos. Entre las mujeres hubo infinidad de jugadoras destacadas en las últimas dos décadas, como pueden María Sharapova, María Kirilenko, Vera Zvonareva, Svetlana Kuznetsova, Anastasia Pavlyuchenkova o mismo Nadia Petrova, quien llegó a ser número 3 del mundo.

Nadia Petrova, hija de atletas reconocidos

Desde muy chica, Nadia Petrova tuvo una fuerte influencia hacia el deporte. Su madre -Nadezhda Ilyna- fue medallista olímpica en Montreal 1976 en atletismo, más precisamente en los relevos 4×400, mientras que su padre entrenó a un medallista olímpico en lanzamiento de martillo.

En 2020, Petrova dialogó con Behind the racquet y así recordó a sus padres: “Nací en una familia atlética. Mi madre fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 en el relevo 4×400. Mi padre entrenó a un medallista olímpico de lanzamiento de martillo. Llevo el deporte en mis genes. Mis padres me introdujeron en el tenis y el éxito me llegó de inmediato”.

Gran irrupción en el circuito

En esa misma entrevista, Nadie Petrova recordó cómo fue su irrupción en el circuito profesional de tenis: “A los 14 años gané mi primer torneo ITF Junior, ahí me di cuenta que quería dedicarme a esto profesionalmente. Ese mismo año jugué mi primer evento WTA, aunque la transición de juniors al circuito profesional fue difícil, tuve que subir mi nivel físico y mental. A los 17 ya era profesional”.

Nadia Petrova en Roland Garros 2004. (Foto: Getty).

Primeros títulos y lesiones y medalla olímpica

Si bien se inició como profesional en 1999, luego de establecerse en el circuito, para el 2005 ya era una seria candidata a meterse dentro del top 3 y pelear por el número 1. En noviembre de ese 2005 ganó su primer título, en el 2006 levantó nada más y nada menos que cinco trofeos más.

Petrova en 2005, año en que ingresó por primera vez al top 10 del ranking. (Foto: Getty).

En ese 2006 alcanzó su mejor posición en el ranking, que fue el puesto número 3, pero también sufrió una lesión que la alejó de las canchas y le impidió tener la regularidad esperada. En 2007 ganó un título, en 2008 fueron dos, en 2011 uno y en 2012 -su último año al máximo desde lo competitivo- fueron tres. En total Nadia Petrova conquistó 13 títulos en individuales.

Por otro lado, Nadia Petrova siempre fue una gran doblista y en esta modalidad obtuvo 22 títulos con diversas compañeras, los mismo los ganó entre 2001 y 2013. Una de sus compañeras más destacadas fue María Kirilenko, con quien además ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Kirilenko y Petrova, medallistas de bronce en Londres 2012. (Foto: Getty).

2013, un año lapidario

Tras superar algunas lesiones que le impidieron competir con regularidad, en 2013, Nadia Petrova padeció dolores en su cadera y decidió alejarse del circuito por un tiempo. Pero en ese mismo año falleció su madre, quien fue un pilar para su vida. En 2020 le contó a Behind the racquet: “Una mañana de diciembre de 2013, recibí una llamada de teléfono que me dijo que mi madre había fallecido en un accidente de coche”.

“Tras el funeral, intenté volver al circuito, pero no me quedaba energía mental. Comencé a romperme, tuve múltiples desgarros musculares, así que decidí tomarme un descanso. Perder a mi madre fue muy difícil de digerir, tuvo un papel fundamental en mi carrera. Ella siempre quiso lo mejor para mí, era dura conmigo, era mi mayor apoyo”, completó Nadia Petrova.

Vuelta al circuito y retiro

Ese 2013 nefasto no retiró a Nadia Petrova del tenis y así lo recordó: “Con 32 años no fue fácil fácil regresar tras perderme una temporada entera. Aquel tiempo en la gira estuvo plagado de problemas musculares, fracturas por estrés y otras lesiones. Ya estaba fuera del top200, así que tuve que jugar fases previas. En esa escala el trato es muy diferente a cuando eres cabeza de serie, te enfrentas a jugadores jóvenes con mucho hambre, no te respetan. Cuando lograba llegar a la primera ronda del cuadro final ya estaba agotada”.

Además, agregó: “En 2017 me retiré pero no me veía preparada para decir adiós, sentí que me quedaban un par de años más. Estuve en el top20 durante diez años seguidos y gané 24 títulos de dobles, mi intención era seguir jugando dobles, pero no pude encontrar la compañera adecuada. Siempre me quedará el sabor amargo de no poder ganar un Grand Slam”.

Nadia Petrova conquistó 13 títulos en individual y 22 en dobles. (Foto: Getty).

Fascinación por Roger Federer

También en 2020, Nadia Petrova fue consultada por el Big 3, que todavía los tenía a todos en plena competencia y ella no dudó a la hora de elegir a su favorito: “Para mí, Roger Federer es siempre el número uno. Hablo en términos de estilo y habilidad para jugar bien en cualquier superficie. Si no me equivoco, tiene la mayor cantidad de torneos ganados entre el Big 3. Además, ¿cuántos años estuvo en lo más alto del ranking ATP?”. Además, agregó: “Para mí Roger Federer es perfecto”.

Su presente vinculado al tenis

Si bien dejó la actividad profesional en el año 2017, luego de eso decidió disfrutar tiempo con su familia. Hace unos años que tiene una escuela de tenis y se dedica a la formación de los más chicos, pero desde el punto de vista lúdico, como deporte recreativo. Por otro lado, es habitual verla activa en redes sociales y también brinda entrevistas en las que habla de tenis, el deporte que claramente marcó su vida.

Nadia Petrova enseña tenis a los más chicos. (Foto: @petrovatennis).

