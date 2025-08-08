Ganó el US Open, fue número 1 del mundo, se vio obligada a retirarse a los 25 años y sufrió bullying por su estado físico: “Luché contra la ansiedad”

El tenis ruso dejó su huella en las últimas décadas con grandes representantes tanto entre los hombres como entre las mujeres. Algunas de las jugadoras más destacadas de los últimos tiempos nacidas en este país fueron María Sharapova, Vera Zvonareva, Elena Dementieva, Anastasia Pavlyuchenkova o Antastasia Myskina, por poner algunos ejemplos. Entre los hombres, surgen nombres como los de Yevgeny Kafelnikov, Nicolai Davydenko, Mijail Yuzhny o Marat Safin, probablemente el que más trascendencia tuvo, pero no fue el único integrante de la familia que tuvo una gran carrera, también se destacó su hermana, Dinara Safina, quien llegó a ser número 1 del mundo.

El tenis, presente en su vida desde muy chica de Dinara

Su hermano Marat nació en 1980, mientras que ella lo hizo seis años más tarde y en él encontró su inspiración para comenzar a este deporte, aunque cabe destacar que su padre -Mijaíl Safin- era el director de la Academia Spartak y su madre -Rausa Isalanova- era entrenador allí y entre sus pupilos tuvo a sus dos hijos, pero también a grandes tenistas rusos como Anna Kournikova, Anastasya Myskina, Elena Dementieva y Svetlana Kuznetsova, entre otros.

Marata Safin y Dinara Safina en 2022. (Foto: @dinarasafinaofficial).

La gran carrera de Dinara Safina

Dinara Safina comenzó a jugar como profesional a sus 14 años, en el 2000. En poco tiempo comenzó a destacarse en el circuito y su primer título en individual llegó en el año 2002, más precisamente en Sopot, un año más tarde volvería a coronarse y en 2005 lograría una de sus conquistas más importantes, al imponerse ante Amelie Mauresmo en París.

El podio del tenis femenino en Beijing 2008 fue toso ruso: Dinara Safina fue medalla de plata. (Foto: Getty).

Ya establecida entre las mejores del mundo, el 2008 fue un año soñado para Safina ya que logró ganar cuatro títulos, llegó a la final de Roland Garros cayó ante Ivanovic- fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing y ganó la Billie Jean King Cup con Rusia. En 2009 todo comenzó de gran manera y tocó el cielo con las manos cuando llegó a ser la número 1 del mundo del ranking. Ese año jugó las finales del Abierto de Australia y Roland Garros perdió en ambas- y obtuvo tres títulos en individuales. Ya para 2010 bajó un poco su nivel y comenzaron a aparecer las lesiones que tantas complicaciones le traerían.

Publicidad

Publicidad

Safina y Federer, los campeones en Madrid en 2009. (Foto: Getty).

No solamente Dinara Safina tuvo una destacada carrera en individuales, también la tuvo en dobles donde fue campeona de nueve títulos, entre ellos el US Open de 2007 junto a Nathalie Dechy. En esta modalidad también fue top 10, en el año 2008 alcanzó el puesto número 8. Sus logros en dobles fueron entre los años 2004 y 2011, el último de su trayectoria como profesional.

Nathalie Dechy y Dinara Safina tras ganar el US Open 2007 en dobles. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Retiro a los 25 años

A partir de 2009, uno de los años más destacados de su carrera, Dinara Safina empezó a sufrir problemas de espalda que le impidieron tener la regularidad necesaria para sostenerse en esa posición y también para poder ganar algún título de Grand Slam en individuales. En 2010 regresó al circuito, permaneció hasta 2011 -cuando tenía 25 años-, pero en Madrid jugó su último partido, aunque fue sin saberlo. Si bien el anuncio de su retiro fue en 2014, la realidad es que, en la capital española, tres años atrás, disputó su último encuentro.

Safina en 2009, año en que llegó a ser número 1 del mundo. (Foto: Getty)

Bullying por su estado físico

Hace unos años, Dinara Safina dialogó con Tennis.com y contó que tuvo algunos problemas vinculados a la alimentación: “Lo que me impidió volver durante todos esos años fue que físicamente tuve que luchar contra mi peso corporal. Estaba luchando contra la ansiedad y un trastorno alimenticio que me llevaba a darme auténticos atracones. Tenía sobrepeso constante, pero nunca pude perderlo a pesar de que luché mucho para hacerlo”.

Publicidad

Publicidad

Dinara Safina en 2011, su último año como profesional. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Probaba diferentes dietas y nada funcionaba y jugar con 30 kilos de más, no es fácil. Para mí, esta fue una de las principales razones por las que nunca intenté volver. Físicamente yo no era así, pero la gente no paraba de comentar que había engordado y otras cosas peores”.

“Quiero que la gente entienda que esto le puede pasar a cualquiera, todo el mundo tiene sus propios problemas y miedos, es normal que esto pase. Muchas personas han pasado por lo mismo, pero siempre hay luz al final de túnel”, concluyó la rusa.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue top 10, perdió una final de Grand Slam ante una argentina y quiso usar la política para amedrentar a Serena Williams

Su vida después del tenis

Una vez que dejó la actividad profesional, Dinara Safina continuó vinculada al mundo del tenis. Durante un tiempo fue un nexo entre la ATP y la WTA con el torneo de San Petersburgo, el cual se jugó por última vez en 2021- además participó de eventos en distintas partes del mundo. Por otro lado, en 2024 tuvo una breve experiencia como entrenadora de Diana Shnaider, una de las jóvenes promesas del tenis ruso, pero no terminó nada bien.

Sharapova, Safina y Halep en la premiación del WTA 1000 de Madrid de 2014. (Foto: Getty).

La propia Shnaider contó cómo terminó su vínculo con Dinara Safina y fue bastante abrupto: “Todo sucedió de manera espontánea, justo después del partido en Madrid con Iga Swiatek. Ahí Dinara ya me dijo que no vendría conmigo a Roma. Fue una decisión exclusivamente suya. Una vez en Roma le escribí para conocer cuáles serían las condiciones a partir de ahora, cómo continuábamos con el trabajo, pero ella me dijo que ya no consideraba ningún tipo de cooperación. ¿Qué puedo hacer? Sucedió así, fue una decisión de Dinara, por mi parte lo respeto y lo acepto”.

Publicidad

Publicidad

Dinara Safina en 2025. (Foto: @dinarasafinnaofficial).

ver también Fue top 3, definió a Federer como la perfección y la muerte de su madre modificó para siempre su carrera: “Ella era dura conmigo”