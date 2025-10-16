Kyrgios apuntó contra Murray: “Actuó como si fuese demasiado importante”

Tuvo talento para brillar, pero eligió ser el bad boy del tenis. Nick Kyrgios hace tiempo que es noticia por sus declaraciones y no por su tenis, aunque también es cierto que las lesiones le impidieron jugar y no deja de ser una verdadera pena ya que supo regalar grandes momentos en la cancha, especialmente por ser un jugador sumamente técnico y que ofrecía golpes diferentes que, cuando le salían bien, los aficionados de este deporte se volvían locos.

Siempre fue un disruptivo, un contestatario, una especie de anti sistema, pero también en muchas oportunidades fue simplemente un irrespetuoso. El tiempo pasa, su regreso a las canchas parecería ser imposible y lo más probable es que más temprano que tarde anuncie su retiro. En esta oportunidad, el australiano es noticia por unas polémicas declaraciones que hizo sobre Andy Murray.

Sabido es que Kyrgios históricamente fue elogioso del escocés, siempre lo ubicó como uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos y lo consideró un amigo dentro del circuito. Murray es ocho años mayor que Kyrgios y supo ser un referente tanto dentro de la cancha como también fuera de ella.

Murray y Kyrgios en 2018. (Foto: Getty).

Kyrgios vs. Murray

En diálogo con Unscripted, Nick Kyrgios arremetió contra Andy Murray: “Ya no sé decir si es mi amigo o no. Supongo que es un colega, antes éramos más cercanos. No hablamos demasiado. Quería que viniese a mi podcast y actuó como si fuese demasiado importante. Esa es la verdad. Pensé: ´Amigo, saca algo de tiempo´”.

