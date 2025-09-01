Es tendencia:
“Soy finalista de Grand Slam en dobles y, ¿qué? ni siquiera sé dónde está ese trofeo, es como ser campeón de pádel”

Alexander Bublik sorprendió al desprestigiar la modalidad en la que fue subcampeón de Roland Garros y en la que participó este año en US Open.

Por Bruno Carbajo

Bublik apuntó sin filtro contra el dobles en tenis.
“Me gusta jugar dobles como práctica, para ensayar devoluciones o compartir con alguien que me cae bien“, lanzó sin filtro alguno el tenista Alexander Bublik. Sí, el mismo que en 2021 llegó a la final de Roland Garros en la especialidad y que, cuatro años después, la ataca sin piedad: “Es divertido, pero a veces te aburre, porque en cierto modo no es tenis real“.

A sus 28 años, el kazajo nacido en Rusia atraviesa la mejor temporada de su carrera: se consagró campeón en Halle, Gstaad y Kitzbühel, alcanzó los cuartos de final en Roland Garros y ahora busca dar el golpe en US Open, donde enfrentará a Jannik Sinner en octavos. También lo intentó en dobles, modalidad en la que supo destacarse años atrás, pero cayó en primera ronda con el brasileño Demoliner. Y, lejos de asumirlo con naturalidad, sorprendió con declaraciones demoledoras sobre la disciplina.

Es para quienes no pueden jugar singles: juegan dobles y después se pasan al pádel o al pickleball“, disparó inesperadamente el actual 24° del ranking ATP, en diálogo con Bounces, al ser consultado por la frecuente ausencia de figuras de primera línea en los torneos de pareja.

Y como si fuera poco, en la justificación redoblando la apuesta. “Supongo que en el pasado se jugaba dobles por dinero, al comienzo de la carrera. Ahora, cuando ya no necesitas arriesgar tu cuerpo por, no sé, 50.000 dólares que te da llegar a una tercera o cuarta ronda de un Slam de dobles, creo que eso es lo que marca la diferencia”, pronunció.

Alexander Bublik, actual 24° del ranking ATP en singles y subcampeón de Roland Garros 2021 en dobles (Getty Images).

La paradoja no tardó aparecer gracias a dos cuestiones. El propio Bublik compitió en dobles en Nueva York y fue finalista de Roland Garros 2021, año en el que escaló al puesto 48 del ranking de la categoría. Pero al ser consultado por ambas situaciones, no hizo más que profundizar los cuestionamientos. “Me gusta jugarlo como práctica. Pero ¿tomarlo como una competencia seria? Salvo por la plata no le veo razón. Soy finalista de Grand Slam y, ¿qué? Ni siquiera sé dónde está ese trofeo, no me importa. Es inútil. Es como ser campeón de pádel“.

Con la misma crudeza fue como cerró su idea: “Para mí, un título de Challenger en Turín es más importante que una final de dobles en Roland Garros. Aquella vez en París jugué dobles en broma, y terminé en una final de Slam. Soy mejor que la mitad de los doblistas, que nunca llegaron a una final de Slam. ¡Imagina si lo hubiera ganado! Les diría: ‘Chicos, ustedes ni siquiera saben jugar tenis’“.

La curiosa estadística de Bublik en dobles

Al margen de sus declaraciones, las estadísticas también exhiben una llamativa cuestión en torno a Bublik. A lo largo de su trayectoria, el kazajo disputó 471 partidos, siendo el 27 por ciento de ellos (130) en dobles. ¿Lo curioso? Pese a alcanzar un final de Grand Slam su balance es negativo: 43 a 87 marca su historial en la página oficial de la ATP. Sí, el doble de derrotas que de victorias.

