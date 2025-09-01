La irónica reacción de Serena Williams tras ver a Venus jugando dobles con Leylah Fernandez en el US Open

Hace apenas unas semanas, Venus Williams sorprendió al mundo del tenis al anunciar su regreso a la actividad profesional a los 45 años. Lo hizo en el WTA de Washington, un certamen en canchas duras que sirve como preparación para el US Open, allí superó la primera ronda al derrotar a Stearns y cayó en segundo. Luego se presentó en el WTA 1000 de Cincinnati y cayó en un ajustado 6/4 y 6/4 ante la española Jessica Bouzas Maneiro. Lo siguiente fue jugar dobles mixtos en el US Open junto a Reily Opelka, más tarde llegó su estreno en individuales, donde fue ovacionada por todo el Arthur Ashe y perdió en tres sets ante Mochova.

Pero en la modalidad en la que sigue con vida es en el doble femenino, el cual lo juega con Leylah Fernandez, la canadiense que supo ser finalista en individuales en 2021 y perdió ante Emma Raducanu. Venus y Leylah superaron las dos primeras rondas sin ceder sets y este lunes jugarán su partido de octavos de final ante Aleksandrova y Zhang. Se espera un imponente marco en las tribunas, principalmente para apoyar a la mayor de las Williams que, en este regreso a las canchas, está mostrando un gran nivel.

Leylah Fernandez y Venus Williams. (Foto: Getty).

La divertida reacción de Serena Williams en las redes sociales

Serena y Venus siempre fueron muy unidas. Richard, su padre, les inculcó el amor por el tenis y a mediados de los 90 se iniciaron en un circuito que estaba plagado de figuras: Stefi Graff, Martina Navratilova, Monica Seles, Martina Hingis, Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez y tandas más. Las Williams se hicieron paso entre todas ellas y fueron dominantes como pocas, tanto en individuales como en dobles, donde fueron casi imbatibles. De hecho, ganaron nada más y nada menos que 14 títulos de Grand Slam juntas en esa modalidad: seis veces Wimbledon, cuatro veces el Abierto de Australia, dos veces el US Open y dos veces Roland Garros.

Serena Williams mostró su increíble cambio físico y desde su entorno abren la puerta para un regreso al tenis: "Ese talento no se puede enseñar"

A través de sus redes sociales, Serena Williams compartió una divertida reacción al ver a su hermana como compañera de Leylah Fernandez en el US Open. La máxima ganadora de títulos de Grand Slam en individuales filmó la pantalla mientras su hermana dialogaba con la canadiense, luego giró la cámara y, de manera irónica, practicó una falsa sonrisa, dando a entender que le daba celos la situación.

El emotivo discurso de Serena Williams a María Sharapova que la hizo llorar en su ingreso al Salón de la Fama