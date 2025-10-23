Un experimentado tenista argentino fue suspendido tras dar positivo en un control antidoping: “No tengo nada que esconder”

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) suspendió provisionalmente Facundo Bagnis luego de dar positivo en un control antidoping. Al tenista argentino de 35 años le detectaron hidroclorotiazida (diurético), una sustancia prohibida por el Programa Antidopaje del Tenis.

El resultado es producto de un control antidoping realizado durante la Qualy del US Open. A través de un comunicado oficial, el organismo explicó que el rosarino “no poseía una autorización de uso terapéutico válida para dicha sustancia“.

“La noticia me tomó completamente por sorpresa“, aseguró Bagnis a través de sus redes sociales y agregó: “Nunca tomaría conscientemente algo prohibido, por eso tengo plena confianza en mi inocencia y en que la verdad va a salir a la luz, con un desenlace justo“. El jugador y su equipo sospechan de contaminación cruzada.

El tenista argentino, que supo ser 55° del ranking ATP hace casi una década y actualmente es el 401°, decidió aceptar la suspensión provisional de forma voluntaria (no era obligatoria). La misma entró en vigencia el sábado 18 de octubre y la inhabilitación se descontará de la sanción final. Mientras tanto, tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA o cualquier asociación nacional.

El último partido de Bagnis fue el pasado lunes 29 de septiembre, en una victoria 6-3, 3-6 y 62 ante el italiano Francesco Maestrelli por el Challenger de Antofagasta. Tres días después, quedó eliminado por walkover. Su historial registra 45 victorias y 89 derrotas en el ámbito ATP.

El descargo de Facundo Bagnis

Quiero contarles que estoy pasando uno de los peores momentos de mi carrera profesional, recientemente recibí una notificación de la International Tennis Integrity Agency (ITIA) sobre un control antidoping que me realizaron durante el US Open de este año. El examen mostró la presencia de una sustancia prohibida por la WADA, hidroclorotiazida (un diurético), y por ese motivo se inició un proceso disciplinario.

La noticia me tomó completamente por sorpresa. Desde el primer momento estoy colaborando con la ITIA de manera total y transparente, para aclarar todo lo antes posible. Además, decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria, con el fin de dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder.

Quiero dejar en claro que, nunca tomaría conscientemente algo prohibido, por eso tengo plena confianza en mi inocencia y en que la verdad va a salir a la luz, con un desenlace justo. Con un equipo de médico toxicólogo y abogados que trabajan conmigo, sospechamos de contaminación cruzada y pronto llegaremos a que se sepa la verdad, hoy es nuestro primer objetivo.

Agradezco de corazón a todos los que me acompañan desde el primer momento y confían en mi integridad. Abrazos a todos.

Facundo

