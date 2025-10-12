Es tendencia:
Un tenista recibió 4 años de suspensión por “darse besos” con una mujer

Gonçalo Oliveira fue sancionado por un doping positivo y no podrá jugar hasta enero de 2029.

Por Marco D'arcangelo

Gonçalo Oliveira, tenista venezolano.
Gonçalo Oliveira, el tenista nacido en Portugal, que representa a Venezuela y que ocupa el puesto 194 del ranking de la ATP, recibió una dura noticia con respecto a su carrera, debido a que lo sancionaron con cuatro años sin competir, por lo que recién podría volver a jugar en 2029.

El motivo de esta sanción es porque en noviembre de 2024 Oliveira compitió en el  Challenger de Manzanillo, en México, en donde perdió la final con el alemán Mats Rosenkranz y allí se realizó un control de antidoping obligatorio en el que dio positivo.

En un comunicado oficial, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) informó que el deportista que representa a Venezuela cometió dos infracciones por las que fue sancionado, tales como la presencia de una sustancia prohibida en la muestra de un jugador y uso de una sustancia prohibida sin una autorización de uso terapéutico (AUT) válida.

Como consecuencia de esto, el deportista fue suspendido provisoriamente en enero de este año y apeló la decisión ante un tribunal independiente para volver a las canchas lo antes posible y no tener que esperar hasta el 16 de enero de 2029, días antes de cumplir los 34 años. 

Dentro de la apelación del tenista venezolano, el medio británico The Athletic, agregó que Oliveira pidió que una mujer, cuya identidad no fue revelada, salga como testigo para explicar que la sustancia prohibida la consumió al besarla tras conocerla en un bar en México. 

Terminaron besándose poco después de que ella tomara una pastilla que le produjo euforia, agitación, confianza para socializar y, en ese momento, una sensación de energía y alegría”, añadió la fuente citada anteriormente. Por su parte, el tenista confirmó lo mismo en otra entrevista.

A pesar de este pedido, desde la ITIA lo descartaron debido a que un director de un laboratorio de control de dopaje de Quebec, afirmó que la cantidad de la sustancia prohibida en su muestra era entre 4 y 36 veces superior a la transferida por besos.

De esta manera, todo indica que Oliveira deberá cumplir con esta sanción por cuatro años, en la que no solo no podrá jugar, sino que tampoco tiene permitido ingresar a los predios de entrenamiento y presenciar eventos profesionales de tenis.

El antecedente que no ayuda a Oliveira

En 2009, el francés Richard Gasquet recibió 12 meses de suspensión por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF) tras dar positivo en un control por cocaína. En su descargo, explicó que también se contagió a través del beso con una mujer llamada Pamela, quien había consumido la droga.

En aquella oportunidad, los análisis determinaron que la cantidad encontrada fue tan baja “que debió entrar de forma accidental en el organismo del jugador”, por lo que no fue sancionado. En el caso de Oliveira, la cantidad encontrada fue superior. 

