La imponente marca de Serena Williams que Sabalenka se ilusiona con poder romper antes del retiro: “Será difícil”

Si se contempla la amplia superioridad que ha sabido plasmar Aryna Sabalenka en el circuito femenino a lo largo de los últimos años, no es extraño inferir que sus cuatro títulos de Grand Slam se quedan cortos en una carrera profesional que, aunque todavía tiene mucho por delante, ya se ha desarrollado durante una década.

En lo que va del año, por ejemplo, la coronación en el US Open imponiéndose a Amanda Anisimova, tal vez quien mejor prospecta para asaltar su reinado, le permitió no cerrar en cero en esa materia, pues había perdido las finales del Australian Open, ante Madison Keys, y de Roland Garros, ante Coco Gauff; además de salir despachada en las semifinales de Wimbledon por la propia Anisimova de la que se vengó semanas después.

Llegando al cierre del año, la bielorrusa y número uno del mundo continúa desarrollando el tenis de mayor consistencia de la WTA y tras decidir tomarse un descanso en el Open de Pekin, logró este viernes la clasificación a las semifinales del Premier de Wuhan derrotando en dos sets a Yelena Rybákina y ya acumula casi dos meses sin conocer la derrota.

Previo al cara a cara que mantendrá con Jessica Pegula por la clasificación a la final, partido en el que es amplia favorita, Sabalenka fue consultada respecto a sus expectativas de seguir conquistando títulos de Grand Slam y a la posibilidad de alcanzar los 23 títulos de Serena Williams, segunda máxima ganadora de la historia por detrás de Margaret Court, que conquistó 24.

Aryna Sabalenka todavía ve de lejos a las grandes ganadoras de torneos de Grand Slam de la historia.

“Todos queremos batir todos los récords, creo que es obvio. Creo que lo correcto es concentrarte en ti mismo, en tu juego, en desarrollarte como jugador y como persona y si mereces estos grandes títulos, si mereces batir algunos récords, lo harás. Así que mi objetivo es desarrollarme como jugadora. Y, por supuesto, quiero hacerlo, pero va a ser muy difícil igualar los títulos de Grand Slam que tiene Serena Williams”, señaló.

Publicidad

Publicidad

Incluso si Sabalenka decidiera jugar por una década más al tenis de manera profesional, es decir hasta los 37 años, debería mejorar considerablemente su promedio para tener oportunidad de igualar a la estadounidense, pues debería conquistar a proporción de dos tornos de Grand Slam por año.

Los títulos de Grand Slam de Sabalenka

El primer título de Grand Slam de Aryna Sabalenka llegó en 2023, año que abrió conquistando el Australian Open derrotando a su misma víctima de este viernes, Yelena Rybákina, remontando una final que la tuvo como perdedora del primer set, para ganar con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4. Al año siguiente defendió su corona venciendo en la final a la china Zheng Qinwen por 6-3 y 6-2.

Los otros títulos fueron en el US Open de 2024, imponiéndose por doble 7-5 a Jessica Pegula, su próxima rival, y repitió este año en los Estados Unidos derrotando a Amanda Anisimova en la final por 4-6, 6-3 y 6-4. Todavía no ha podido conquistar Roland Garros ni Wimbledon. Y como los objetivos se los plantea paso a paso, esos serán de los más ambiciosos de 2026.

Publicidad